Директора горздрава Одессы Якименко могут отправить в отставку из-за ситуации с COVID-19 – СМИ

Gazeta.ua пишет, что директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко не контролирует ситуацию с коронавирусом в городе и сама вместе с коллегами нарушает карантин.

Претензии к горздраву и его руководителю копились давно, утверждают журналисты Фото: gazeta.ua

За провал борьбы с COVID-19 в Одессе могут уволить директора департамента здравоохранения Елену Якименко, это может произойти после второго тура выборов городского головы, пишет Gazeta.ua.

Журналисты отмечают, что эпидемическая ситуация в Одессе ухудшилась после курортного сезона и празднования дня города 2 сентября, которое местные власти провели, несмотря на адаптивный карантин. По количеству новых случаев COVID-19 Одесса – на четвертом месте в Украине.

"Безуспешная борьба с пандемией обошлась городскому бюджету уже в свыше 300 млн грн… Каждый день в регионе 300+ новых случаев заболеваемости. В реальности их гораздо больше – не хватает тестов и лабораторий, которые могли бы оперативно их обрабатывать", – отмечают авторы статьи.

Со ссылкой на активистов и волонтеров они сообщают, что в городе уже переполнены больницы. ПЦР-лабораторию обещали открыть еще летом, но не сделали этого до сих пор.

"В городе поговаривают, что в этом и состоит замысел горздрава: за бонусы обеспечить частные лаборатории пациентами, которым некуда больше пойти", – утверждает издание.

Авторы пишут, что Якименко переложила ответственность за нарушение сроков сдачи объекта на Минздрав, который якобы в последний момент изменил техзадание.

"По данным близких в Одесскому горсовету источников, открытие лаборатории перенесли из-за нарушений при вводе в эксплуатацию", – подчеркнули журналисты.

Gazeta.ua пишет, что Якименко вместе с коллегами на праздновании Дня медика были без масок.

"Претензии к горздраву копились давно и, похоже, COVID-19 стал для одесситов последней каплей. Ранее активисты требовали уволить Якименко за уничтожение кардиоклиники в парке Шевченко и непрозрачные тендеры в пользу частной клиники "Святая Екатерина". Все идет к тому, что в случае победы [действующего городского головы Геннадия] Труханова во втором туре горздрав ожидает перезапуск и новый директор, кандидатуру которого уже подыскивают", – сообщил портал.

На 1 ноября в больницах Одессы оставалось 67 мест для госпитализации больных COVID-19.

По состоянию на 4 ноября в Украине зарегистрировано 420 617 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 9524 – за последние сутки. Умер уже 7731 пациент с COVID-19, выздоровело в общей сложности 176 404 человека.