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Дополнительные затраты Украины на внедрение Стамбульской конвенции могут составить $50 млн – президент польского Института правовой культуры

Сейчас в Польше обсуждается возможность денонсации Стамбульской конвенции, премьер-министр обратился по этому вопросу в Конституционный суд, сообщил вице-президент польского Института правовой культуры Ordo Iuris Тимотеуш Зых.

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Тимотеуш Зых: Если речь идет о конкретных эффективных инструментах борьбы с домашним насилием, то в этом плане мы пошли гораздо дальше, чем предлагает Стамбульская конвенция
Тимотеуш Зых: Если речь идет о конкретных эффективных инструментах борьбы с домашним насилием, то в этом плане мы пошли гораздо дальше, чем предлагает Стамбульская конвенция
Фото: 5 канал / YouTube

На внедрение требований Стамбульской конвенции бюджету страны может потребоваться $50 млн, заявил в эфире "5 канала" доктор юридических наук, вице-президент польского Института правовой культуры Ordo Iuris Тимотеуш Зых.

"Опираясь на данные ООН, можем сказать, что если бы в Польше шаг за шагом внедрялись предписания Стамбульской конвенции, это стоило бы дополнительно $50 млн. Если принять во внимание, что в Украине количество населения сопоставимо с Польшей, то и затраты тоже сопоставимы", – объяснил Зых.

Он отметил, что сейчас в Польше обсуждается возможность денонсации Стамбульской конвенции, премьер-министр обратился по этому вопросу в Конституционный суд. Также идет сбор подписей под петицией о выходе из этого соглашения: если документ наберет 100 тыс. голосов, Сейм Польши на своем заседании должен будет рассмотреть этот вопрос.

"Если речь идет о конкретных эффективных инструментах борьбы с домашним насилием, например, запретить тому, кто совершает насилие, жить в одном помещении с жертвой, то в этом плане мы [в Польше] пошли гораздо дальше, чем предлагает Стамбульская конвенция. На основе исследований, выполненных в Польше, мы видим, что домашнее насилие будет гораздо реже проявляться там, где есть традиционная семья", – заявил эксперт.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле. На сегодня документ ратифицировали 34 страны. Среди тех, кто не ратифицировал, – Великобритания, Чехия, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Словакия и Украина.

Президенту Украины пришлось вернуться к вопросу о ратификации конвенции после того, как электронная петиция с таким призывом набрала более 26 тыс. голосов. Предыдущая попытка внести проект такого закона в Раду была в 2016 году, но тогда его направили на доработку, а в 2019-м сняли с рассмотрения

В Польше конвенция была ратифицирована в 2015 году. Но в июле 2020 года министр юстиции Збигнев Зьобро призвал начать процесс выхода Польши из этого соглашения.

Институт правовой культуры Ordo Iuris ("Ордо Юрис") – независимая юридическая организация, учрежденная в Польше, аккредитована Европейским парламентом. Институт объединяет ученых и практикующих юристов с целью развития правовой культуры, основанной на уважении человеческого достоинства и прав.

"Ордо Юрис" выступал в качестве третьей стороны в международных разбирательствах, в том числе в Верховном суде Польши, Европейском комитете по социальным правам и Европейском суде по правам человека. Кроме того, организация представляет свои заключения по запросу Венецианской комиссии, мониторингового комитета ПАСЕ и комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) Европейского парламента.

Теги: Украина, Польша, ратификация, женщины, семья, домашнее насилие, Стамбульская конвенция
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