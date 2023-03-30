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Двое фигурантов дела о "пьяных" вечеринках в Киеве вышли под залог

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Двое фигурантов дела о "пьяных" вечеринках в Киеве вышли под залог

Фото: Національна поліція України / Facebook

Двоих подозреваемых участников "пьяных" вечеринок в Киеве выпустили под залог по 402 тыс. грн. Об этом рассказала пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева в комментарии hromadske, опубликованном 30 марта.

Под залог вышли Ярослав Домбровский, которого подозревают в распространении порнографического контента, и Олег Захаров, подозреваемый в сексуальном насилии.

Еще одним фигурантом дела является Андрей Ярина, но его отправили под стражу без права на залог. Он получил подозрение и в сексуальном насилии, и в распространении порнографического контента. Как заявлял прокурор на суде 3 февраля, Ярину нужно отправить именно под арест, так как он может скрыться или уничтожить вещи и документы, которые нужны следствию. 

Контекст:

31 января в сети разгорелся скандал из-за группы мужчин, которые устраивали алкогольные вечеринки и на них издевались над девушками. С помощью алкоголя или, возможно, психотропных веществ их доводили до бессознательного состояния, совершали действия сексуального характера, снимали процесс на видео и выкладывали в соцсети.

1 февраля полиция сообщила, что установила личности фигурантов, места их пребывания и пришла с обысками к организаторам. Следственные и разыскные действия ведутся в Киеве и других регионах (по предварительной информации, вечеринки устраивала группа мужчин из Ивано-Франковска, недавно переехавших в Киев).

3 февраля Шевченковский райсуд Киева арестовал на два месяца причастных к скандалу.

Теги: порнография, Ивано-Франковск, полиция, залог, скандал, подозрение, вечеринка
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