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Организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве, где издевались над девушками, отправили под арест

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Организаторов вечеринок подозревают в распространении порнографии
Организаторов вечеринок подозревают в распространении порнографии
Фото: Київська обласна прокуратура / Telegram

Шевченковский суд Киева 3 февраля арестовал на два месяца двух блогеров, которые устраивали в Киеве "пьяные вечеринки" и издевались на них над девушками. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Небытов не уточняет имен фигурантов, но "Суспільне" пишет, что речь об Андрее Ярине и Ярославе Домбровском.

Ярина был ведущим трансляций с вечеринок. Он родом из Хмельницкой области. 31 января, когда его деятельность начали массово обсуждать в сети, он заявлял, что таким образом он собирает средства на нужды ВСУ, а девушки, которые фигурировали на видео, "сами виноваты". Обвинения в изнасилованиях подозреваемый отвергает.

Прокурор на суде заявил, что Ярину нужно отправить под арест, так как он может скрыться или уничтожить вещи и документы, которые нужны следствию. 

Во время общения обвиняемого с судьей тот уверял, что все делал ради контента. Во время обыска в кармане Ярины нашли $4 тыс. Он рассказал присяжным, что получил эти деньги от продажи одежды из секонд-хенда.

Адвокат подозреваемого Олег Охман дело назвал политическим. По его словам, объявление о подозрении и проведение обысков происходили с нарушениями. Защитник добавил, что от потерпевших девушек заявлений не поступало.

Что касается соорганизатора вечеринок Домбровского, то прокуроры сказали, что тот имел вещество, похожее на наркотики, однако это еще должно доказать следствие. Парень учится в Тернополе. Адвокат сказал, что тот не имел доступа к Telegram-каналу, нигде не зафиксировано, что делал фото. Родители изъявили желание внести залог.

"Никого не снимал, я не имею доступа к соцсетям. Участие в вечеринках – единственное, где принимал участие. Я ни к кому не лез, никому ничего плохого не сделал", – сказал Домбровский.

Контекст:

31 января в сети разгорелся скандал из-за группы мужчин, которые устраивали алкогольные вечеринки и на них издевались над девушками. С помощью алкоголя или, возможно, психотропных веществ их доводили до бессознательного состояния, совершали действия сексуального характера, снимали процесс на видео и выкладывали в соцсети.

1 февраля полиция сообщила, что установила личности фигурантов, места их пребывания и пришла с обысками к организаторам. Следственные и разыскные действия ведутся в Киеве и других регионах (по предварительной информации, вечеринки устраивала группа мужчин из Ивано-Франковска, недавно переехавших в Киев).

Фигурантам дела объявили о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины (изготовление, сбыт и распространение изображений порнографического характера). Им грозит от трех до семи лет лишения свободы, если их вина будет доказана.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, порнография, арест, трансляция, скандал, обвинение, Шевченковский суд, блогеры, суд, Андрей Небытов, блогер, девушка, прокурор
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