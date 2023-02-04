Организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве, где издевались над девушками, отправили под арест

Небытов не уточняет имен фигурантов, но "Суспільне" пишет, что речь об Андрее Ярине и Ярославе Домбровском.

Ярина был ведущим трансляций с вечеринок. Он родом из Хмельницкой области. 31 января, когда его деятельность начали массово обсуждать в сети, он заявлял, что таким образом он собирает средства на нужды ВСУ, а девушки, которые фигурировали на видео, "сами виноваты". Обвинения в изнасилованиях подозреваемый отвергает.

Прокурор на суде заявил, что Ярину нужно отправить под арест, так как он может скрыться или уничтожить вещи и документы, которые нужны следствию.

Во время общения обвиняемого с судьей тот уверял, что все делал ради контента. Во время обыска в кармане Ярины нашли $4 тыс. Он рассказал присяжным, что получил эти деньги от продажи одежды из секонд-хенда.

Адвокат подозреваемого Олег Охман дело назвал политическим. По его словам, объявление о подозрении и проведение обысков происходили с нарушениями. Защитник добавил, что от потерпевших девушек заявлений не поступало.

Что касается соорганизатора вечеринок Домбровского, то прокуроры сказали, что тот имел вещество, похожее на наркотики, однако это еще должно доказать следствие. Парень учится в Тернополе. Адвокат сказал, что тот не имел доступа к Telegram-каналу, нигде не зафиксировано, что делал фото. Родители изъявили желание внести залог.

"Никого не снимал, я не имею доступа к соцсетям. Участие в вечеринках – единственное, где принимал участие. Я ни к кому не лез, никому ничего плохого не сделал", – сказал Домбровский.