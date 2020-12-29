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Елена Зеленская рассказала, что сделано в 2020 году в Украине для безбарьерности

Только 6% опрошенных украинцев не видят барьеров вокруг себя, 56% считают уровень инклюзии в стране низким или очень низким, сообщила первая леди Елена Зеленская.

Елена Зеленская: В следующем году мы уверенно продолжим двигаться в выбранном направлении, и я верю, что мы откроем еще закрытые для некоторых двери
Елена Зеленская: В следующем году мы уверенно продолжим двигаться в выбранном направлении, и я верю, что мы откроем еще закрытые для некоторых двери
Фото: Олена Зеленська / Facebook

В Украине в 2020 году провели опрос общественного мнения, в котором выяснили, как граждане страны относятся к барьерам вокруг себя, пишет в своем блоге на сайте НВ первая леди Елена Зеленская. По ее информации, в опросе приняли участие 36 тысяч человек, это беспрецедентное количество для социсследования. И только 6% из них ответили, что не видят барьеров. 

"Кроме того, с Киевским международным институтом социологии мы провели еще и социологическое исследование. Кстати, это первое исследование, которое изучает тему безбарьерности. Его результаты в целом созвучны результатам опроса и подтверждают значимость проблемы барьеров для украинцев. 56% опрошенных назвали уровень инклюзии в нашем обществе низким или очень низким. А 77% считают актуальным решение вопроса инклюзии в Украине", – отметила Зеленская. 

По словам супруги президента, для себя в решении этой проблемы она выделила три основных направления действий: безбарьерность в архитектуре, построение бизнеса без барьеров и разработка безбарьерных цифровых сервисов.

"Первое направление – безбарьерность в архитектуре – возглавило Министерство развития общин и территорий, которое взяло на себя ответственность за сотрудничество с регионами и определение общего плана действий для развития безбарьерного пространства. К нему сразу присоединилась община города Славутича. Вместе они подписали меморандум. Министерство совместно с местными властями, архитекторами, проектировщиками, урбанистами, гражданским обществом начали работать над созданием Альбома безбарьерных решений. Это будет сборник практических рекомендаций, чертежей, эскизов на основе государственных строительных норм, которые могут быть использованы в строительстве. Чтобы все новые улицы, здания, помещения не только соответствовали нормам на бумаге, а на самом деле были доступны для всех граждан, включая маломобильные группы", – написала она.

Зеленская объяснила, что Славутич станет тестовой площадкой, которая будет внедрять эти принципы и передавать опыт другим общинам, и к 2024 году этот город в Киевской области должен стать полностью безбарьерным.

"Второе направление – "Бизнес без барьеров". 27 ноября десять крупнейших бизнесов, работающих в Украине, образовали сообщество "Бизнес без барьеров". Компании, которые являются лидерами в сфере социальной ответственности, подписали совместную декларацию, объединили усилия для разработки новых стандартов инклюзивности бизнес-процессов и доступности товаров и услуг. Этот шаг также закладывает основу для инклюзивного трудоустройства и защиты интересов работников из всех социальных групп, в том числе людей, которые сталкиваются с барьерами. Мы договорились провести следующую встречу весной 2021-го, представить накопленный опыт и наметить дальнейшие шаги", – отметила первая леди.

Третье направление – разработка совместно с Министерством цифровой трансформации и ПРООН в Украине безбарьерных цифровых услуг.

"На государственном портале "Дія" появится новый раздел – "Дія. Без бар'єрів". Он будет содержать удобный каталог сервисов для тех, кто чаще всего оказывается за барьером: пожилых людей, людей с инвалидностью, родителей маленьких детей и других. В нем они смогут найти все необходимые услуги, которые уже есть в онлайн-доступе, и разъяснения относительно тех, которые пока остаются неоцифрованными. Раздел "Дії" "Життєві події та ситуації" будет дополнен, в нем появятся инструкции и рекомендации для людей по поиску работы и трудоустройству: где найти вакансии, как создать резюме, как пройти собеседование онлайн и ответы на другие вопросы. Он тоже будет учитывать различные жизненные обстоятельства: инвалидность, преклонный возраст, отцовство и тому подобное. В разделе "Дія. Цифрова освіта" уже в начале следующего года появятся образовательные сериалы о безбарьерности", – перечислила Зеленская.

Большим достижением 2020 года она назвала подписание президентом указа, которым он поручил Кабинету Министров разработать Национальную стратегию безбарьерности.

"Это открыло новый, важный этап преобразования страны. Впереди – несколько месяцев интенсивной работы, и я надеюсь, что к государственным менеджерам при стратегировании присоединятся также ученые, специалисты по бизнесу, общественные активисты, эксперты. А еще мы обещаем привлечь людей, которые знают о проблеме не понаслышке. Мы ничего не будем делать для вас без вас! Будущий документ сформирует основные направления работы для всей страны на среднесрочную перспективу, чтобы безбарьерность неуклонно воплощалась в жизнь, – написала первая леди. – В следующем году мы уверенно продолжим двигаться в выбранном направлении, и я верю, что мы откроем еще закрытые для некоторых двери".

Теги: Славутич, ПРООН, инвалидность, инклюзия, Елена Зеленская, Министерство развития общин и территорий
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