В Украине разработают Альбом безбарьерных решений

Безбарьерность должна быть общественной нормой, отметила первая леди Украины Елена Зеленская.

По инициативе первой леди Украины Елены Зеленский в Украине начали работу над Альбомом безбарьерных решений, который призван стать понятной инструкцией для всех, кто хочет строить пространство с учетом принципов доступности. Публиковать альбом будут по разделу ежеквартально на сайте Министерства развития общин и территорий, сообщил 16 декабря сайт ведомства.

"Ежедневно десятки тысяч людей сталкиваются с барьерами. Им трудно выйти из дома, потому что нет удобной инфраструктуры для перемещения. Это нужно менять уже сегодня и по всей Украине. В альбоме будет проиллюстрировано, как сделать жизнь в вашем городе и селе комфортным для каждого – сейчас и на годы. Безбарьерность должна быть общественной нормой", – отметила Зеленская.

Все здания в Украине должны отвечать многочисленным принципам безбарьерности, они прописаны в Государственных строительных нормах и альбом поможет учесть их при проектировании, в нем будут все необходимые параметры, схемы и чертежи, отметили в министерстве. Каждый сможет зайти на сайт и загрузить готовые инструкции, как сделать пространство дружественным к людям. Кроме того, в ведомстве проанализируют нынешнее состояние городской среды, поэтому альбом будет полезен не только для архитекторов или проектировщиков, но и для руководителей городов, объединенных территориальных общин, а также бизнеса.

"Задача каждого органа власти – простым и понятным языком объяснять свои действия и принятые решения, особенно когда речь идет о преобразовании устаревших пространств и зданий в доступные каждому гражданину локации. Альбом безбарьерных решений станет одновременно путеводителем, толкованием и руководством для каждого, кто меняет свои города, поселки и общины с целью сделать их свободными от барьеров и архитектурных анахронизмов, мешающие жителям пользоваться своим правом на свободный доступ к любой здания и пространства", – подчеркнул министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Альбом безбарьерных решений планируют полностью завершить в январе 2022 года.