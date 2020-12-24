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Зеленская о втором президентском сроке супруга: За полтора года я поменяла свою точку зрения на то, как это все работает

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что у нее еще не было разговора с главой государства Владимиром Зеленским по поводу того, будет ли он баллотироваться на второй срок.

Зеленская: Я пытаюсь об этом не думать, живу сегодняшним днем и на несколько дней вперед
Зеленская: Я пытаюсь об этом не думать, живу сегодняшним днем и на несколько дней вперед
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская в опубликованном 24 декабря интервью изданию "Новое время" заявила, что за полтора года изменила свою точку зрения о президентстве ее супруга Владимира Зеленского.

"[Три с половиной года или восемь лет] – это большая разница, да. Я пытаюсь об этом не думать, живу сегодняшним днем и на несколько дней вперед. Конечно, за эти полтора года я поменяла свою точку зрения на то, как это все работает. Сейчас я хотя бы понимаю, что это такое. И меня это не так пугает", – отметила первая леди.

По ее словам, у нее еще не было разговора с Зеленским по поводу того, будет ли он баллотироваться на второй срок.

"[Он это] не обсуждал… Чтобы мы сели с ним дома и поговорили на тему "как ты думаешь, идти ли мне на второй срок?" – такого разговора не было. И я не думаю, что будет, даже если он примет такое решение. Если он это решение примет, значит, он будет чувствовать, что не закончил что‑то начатое и надо заканчивать. Я пока бы это не комментировала – не хочу на это настраиваться", – резюмировала Зеленская.

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двух детей – дочь Александру и сына Кирилла.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.

В декабре 2018 года в интервью Гордону он говорил, что по его мнению, президент должен приходить максимум на пять лет.

В мае 2020 года первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов не исключил, что Зеленский будет повторно баллотироваться на пост президента. "Мое личное мнение: я не думаю, что [Зеленский ограничится] пятилетним сроком. Я все-таки считаю, что будет какое-то продолжение каденции..." – сказал он. 

На пресс-конференции в мае 2020 года президент не исключил, что будет баллотироваться на второй срок.

Теги: Украина, выборы, Владимир Зеленский, президент, Елена Зеленская
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