"Энергоатом" сообщил об отключении одного из энергоблоков АЭС

В ближайшее время в энергосистеме Украины будут работать восемь энергоблоков атомных электростанций Фото: depositphotos.com

Как уточнили в компании, капитальный ремонт энергоблоков проводится раз в четыре года, чтобы обеспечить ядерную и радиационную безопасность.

"Во время капремонта проводятся полная выгрузка активной зоны реактора, контроль целостности корпуса реактора автоматическим манипулятором, предупредительный ремонт оборудования, вывоз отработанного и загрузка свежего ядерного топлива", – пояснили в "Энергоатоме".

Таким образом, в ближайшее время в энергосистеме Украины будут работать восемь энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной Украине территории.

"Все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены, их включение блокируется захватчиками. Сейчас ЗАЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию для собственных нужд из энергосистемы Украины", – добавили в компании.