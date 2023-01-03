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"Энергоатом" сообщил об отключении одного из энергоблоков АЭС

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В ближайшее время в энергосистеме Украины будут работать восемь энергоблоков атомных электростанций
В ближайшее время в энергосистеме Украины будут работать восемь энергоблоков атомных электростанций
Фото: depositphotos.com

Один из энергоблоков АЭС 3 января выводится на плановый капитальный ремонт. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Как уточнили в компании, капитальный ремонт энергоблоков проводится раз в четыре года, чтобы обеспечить ядерную и радиационную безопасность.

"Во время капремонта проводятся полная выгрузка активной зоны реактора, контроль целостности корпуса реактора автоматическим манипулятором, предупредительный ремонт оборудования, вывоз отработанного и загрузка свежего ядерного топлива", – пояснили в "Энергоатоме".

Таким образом, в ближайшее время в энергосистеме Украины будут работать восемь энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной Украине территории.

"Все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены, их включение блокируется захватчиками. Сейчас ЗАЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию для собственных нужд из энергосистемы Украины", – добавили в компании.

Контекст:

Последние месяцы российские оккупанты обстреливают ракетами гражданскую инфраструктуру Украины, из-за чего в стране происходят аварийные и плановые отключения электроэнергии для ее распределения между потребителями.

22 декабря прошлого года "Энергоатом" сообщал о подключении к электросети Украины одного из энергоблоков АЭС, который был на ремонте. С этого дня работали все девять энергоблоков, находящиеся под контролем Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, электроэнергия, АЭС, Энергоатом, энергосистема
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