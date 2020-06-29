Эпидемиолог о коронавирусе: Надо заболеть летом, но без фанатизма

Коронавирус SARS-CoV-2 подтвердил свою сезонность, летом он передается не так активно и "в малых дозах". Об этом заявил эпидемиолог Михаил Фаворов.

COVID-19 лучше переболеть летом. Такое мнение в интервью УНН высказал эпидемиолог, инфекционист, президент компании DiaPrep System (США) Михаил Фаворов.

"Сезонность у коронавируса есть. Но сезонность – только один из факторов. Вы поймите, он же летом все равно есть, его просто мало, как и гриппа. Вирусу плохо, ему не нравится температура, ультрафиолетовое излучение, лето ведь. А раз ему плохо, он передается в малой дозе, а раз так – нужно заболеть в малой дозе и вы вообще не будете иметь клинических симптомов. Надо заболеть летом, но без фанатизма, а то я уже вижу, как все бегут в больницы за коронавирусом", – сказал он.

По словам Фаворова, мощный всплеск заболеваемости в Бразилии, на значительной части территории которой сейчас зима, доказывает сезонный характер SARS-C0V-2.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире инфицированы уже 10,1 млн человек, более 501 тыс. умерли, 5,1 млн выздоровели.