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Эпидемиолог Виноград: Переболевшее COVID-19 население не сможет создавать национальный продукт. Это удар по любой стране

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Виноград: Украина, как и другие страны, сталкивается с финансовыми проблемами
Виноград: Украина, как и другие страны, сталкивается с финансовыми проблемами
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Восстановление и возврат к нормальной жизни после коронавирусной болезни могут занять долгие годы и потребуют серьезных бюджетных затрат, заявила в интервью изданию "ГОРДОН" эксперт Министерства здравоохранения Украины по эпидемиологии Наталья Виноград.

"Сам по себе COVID-19 как острое заболевание – большая трагедия и удар по любой стране – экономике, медицине, социальной сфере. А второй удар – население, прошедшее через это испытание, уже не может создавать национальный продукт. Человек вышел из больницы, но не вышел из болезни. Уйдут годы на восстановление и возврат к нормальной жизни. И на это государствам придется тратить деньги", – подчеркнула эпидемиолог.

Она считает, что государства и люди со временем адаптируются к жизни в новых условиях.

"Украина, как и другие страны, сталкивается с финансовыми проблемами. У всех стран дефицит бюджета и внешние долги. Поэтому в Украине ничего особенного. COVID-19 заставил нас жить по-новому, и мы пытаемся адаптироваться. Все на планете с этим справятся. И Украина тоже. Такой вызов многих прокачал. Наши медики – уже хорошо подготовленные бойцы. Они остались в строю. Да, есть дефицит специалистов, и он увеличится. Но у нас есть настоящие врачи, которые продолжают работать, спасать людей и будут делать свое дело дальше. Их надо хранить и оберегать хотя бы до тех пор, пока не выйдем из пандемии", – сказала Виноград.

Эпидемиолог Виноград: Со штаммом "Дельта" будет больше смертей, поэтому мы боимся его. Полный текст интервью

Контекст:

16 июля в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине четвертые сутки подряд наблюдается рост новых случаев коронавирусной инфекции. Всего зафиксировано 737 подтвержденных случаев COVID-19, из них у детей – 50, у медработников – 16. Госпитализированы 422 человека.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в стране кислородом обеспечены 95% коек в больницах для пациентов с COVID-19. Несмотря на то, что ситуация пока спокойная, "продолжается дополнительное переоборудование медицинских учреждений, в том числе подведение централизованного кислорода", поскольку, подчеркнул чиновник, готовность медицинской системы является опорой в борьбе с эпидемией.

Новая волна коронавирусной инфекции в Украине может начаться уже летом, предупреждала в июне Национальная академия наук. В НАН отмечали, что причиной вспышки может стать более опасный и заразный штамм "Дельта".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, эпидемия, бюджет, больница, долги, деньги, медики, финансы, болезнь, инфекция, больницы, интервью, врачи, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, штамм, Дельта, Наталья Виноград
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