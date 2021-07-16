Эпидемиолог Виноград: Переболевшее COVID-19 население не сможет создавать национальный продукт. Это удар по любой стране

"Сам по себе COVID-19 как острое заболевание – большая трагедия и удар по любой стране – экономике, медицине, социальной сфере. А второй удар – население, прошедшее через это испытание, уже не может создавать национальный продукт. Человек вышел из больницы, но не вышел из болезни. Уйдут годы на восстановление и возврат к нормальной жизни. И на это государствам придется тратить деньги", – подчеркнула эпидемиолог.

Она считает, что государства и люди со временем адаптируются к жизни в новых условиях.

"Украина, как и другие страны, сталкивается с финансовыми проблемами. У всех стран дефицит бюджета и внешние долги. Поэтому в Украине ничего особенного. COVID-19 заставил нас жить по-новому, и мы пытаемся адаптироваться. Все на планете с этим справятся. И Украина тоже. Такой вызов многих прокачал. Наши медики – уже хорошо подготовленные бойцы. Они остались в строю. Да, есть дефицит специалистов, и он увеличится. Но у нас есть настоящие врачи, которые продолжают работать, спасать людей и будут делать свое дело дальше. Их надо хранить и оберегать хотя бы до тех пор, пока не выйдем из пандемии", – сказала Виноград.

Эпидемиолог Виноград: Со штаммом "Дельта" будет больше смертей, поэтому мы боимся его. Полный текст интервью