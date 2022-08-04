Favbet Foundation организовал для украинских беженцев в Хорватии бесплатные курсы по разным направлениям

Курсы проходят с понедельника по пятницу. Также в Центре поддержки для переселенцев из Украины можно получить помощь юриста.

"Я и мой ребенок здесь, в центре, получаем знания, поддержку и просто хорошее настроение. Дочери тут интересно – у нее есть друзья, классные занятия, она любит учителей, которые тут преподают. Это очень важно. До этого ей было скучно. Да, у нее было несколько друзей из Хорватии, но хочется общаться свободно, на родном языке", – цитирует агентство Ксению из Одессы.



Также центр в Загребе помогает украинским семьям найти новых друзей, получить информацию о проживании, психологическую и гуманитарную помощь.

"Это чудесное место для общения и учебы. Я тут за три дня узнала много нового для жизни в Загребе, хотя в Хорватии живу уже почти четыре месяца", – рассказала Юлия из Киева.

В центре организована детская комната, чтобы родители могли посещать занятия.

"Мы с удовольствием наблюдаем, как дети и взрослые тесно подружились между собой. Одна из наших целей – дать людям понять, что они не одни, а поддержка всегда будет", – отметили в Favbet Foundation.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, в настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Напрямую и через партнерские благотворительные организации фонд перечислил на нужды ВСУ более 5 млн грн, передал пять тонн горючего, оказал помощь для покупки трех машин скорой помощи для николаевских медиков и восьми автомобилей, два из которых бронированные.

Ежемесячно с октября 2021 года фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации украинских воинов, пострадавших в зоне АТО и ООС.