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Favbet Foundation организовал для украинских беженцев в Хорватии бесплатные курсы по разным направлениям

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Центр в Загребе помогает украинским семьям найти новых друзей, получить информацию о проживании, психологическую и гуманитарную помощь
Центр в Загребе помогает украинским семьям найти новых друзей, получить информацию о проживании, психологическую и гуманитарную помощь
Фото: unian.net

В хорватской столице Загребе благотворительный фонд Favbet Foundation организовал для детей и взрослых из Украины бесплатные курсы хорватского и английского языков, а также уроки музыки, биологии, физики, занятия по музыкальной и арт-терапии. Об этом 4 августа пишет УНИАН со ссылкой на сообщение пресс-службы Favbet Foundation.

Курсы проходят с понедельника по пятницу. Также в Центре поддержки для переселенцев из Украины можно получить помощь юриста.

"Я и мой ребенок здесь, в центре, получаем знания, поддержку и просто хорошее настроение. Дочери тут интересно – у нее есть друзья, классные занятия, она любит учителей, которые тут преподают. Это очень важно. До этого ей было скучно. Да, у нее было несколько друзей из Хорватии, но хочется общаться свободно, на родном языке", – цитирует агентство Ксению из Одессы.

Также центр в Загребе помогает украинским семьям найти новых друзей, получить информацию о проживании, психологическую и гуманитарную помощь. 

"Это чудесное место для общения и учебы. Я тут за три дня узнала много нового для жизни в Загребе, хотя в Хорватии живу уже почти четыре месяца", – рассказала Юлия из Киева.

В центре организована детская комната, чтобы родители могли посещать занятия.

"Мы с удовольствием наблюдаем, как дети и взрослые тесно подружились между собой. Одна из наших целей – дать людям понять, что они не одни, а поддержка всегда будет", – отметили в Favbet Foundation.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, в настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Напрямую и через партнерские благотворительные организации фонд перечислил на нужды ВСУ более 5 млн грн, передал пять тонн горючего, оказал помощь для покупки трех машин скорой помощи для николаевских медиков и восьми автомобилей, два из которых бронированные.

Ежемесячно с октября 2021 года фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации украинских воинов, пострадавших в зоне АТО и ООС.

Теги: образование, война, беженцы, помощь, Хорватия, реабилитация, благотворительный фонд , Загреб, война России против Украины
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