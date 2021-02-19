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Федерация еврейских общин Украины поддержала работу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

Мемориальный центр "Бабий Яр" поддерживают ключевые международные институты, которые занимаются вопросом памяти о Холокосте, заявила Федерация еврейских общин Украины.

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Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" активно поддерживает Европарламент
Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" активно поддерживает Европарламент
Фото: depositphotos.com

Федерация еврейских общин Украины направила обращение к депутатам городского совета и мэру Киева, в котором заявила о поддержке создания Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Текст обращения опубликован на странице федерации в Facebook 17 февраля.  

"Нам известно об инициативах и работе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", и мы хотим заявить о поддержке его создания. Мы также знаем и хотим обратить внимание на то, что мемориал поддерживают ключевые международные институты, которые занимаются вопросом памяти о Холокосте. Мемориал сотрудничает с Израильским национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем, а также имеет активную поддержку от Европейского парламента", – заявили в организации. 

https://www.facebook.com/fjcukr/posts/5102781213127808

Федерация еврейских общин предупредила о недопустимости политических манипуляций, которые искусственно создаются вокруг ситуации с выделением трех земельных участков в Бабьем Яру, два из которых являются частью уничтоженного советской властью еврейского кладбища.

"Серьезное беспокойство вызывает навешивание политических ярлыков на мемориал и попытки использования темы чествования памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе. Использовать память о такой трагедии в политической борьбе невозможно [...] Мы призываем вас проголосовать единогласно за это решение, демонстрируя таким образом уважение к погибшим и их памяти", – призвали представители еврейских общин.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" стал первым украинским институтом, с которым федеральный архив Германии заключил соглашение о сотрудничестве. Также работу центра поддерживают государственные власти Украины, напомнили в федерации.

"В 2016 году его основание официально лично инициировал [пятый] президент [Украины] Петр Порошенко. А 29 сентября 2020 года украинское правительство и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. Меморандум был подписан министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко и членом наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером. Бабий Яр – это символ страшной трагедии в истории еврейского народа и Украины. Поэтому все, что связано с этим проектом, привлекает внимание всех граждан Украины и всего международного сообщества в целом", – отмечается в сообщении.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Теги: Петр Порошенко, Израиль, Холокост, жертвы, Владимир Зеленский, кладбище, евреи, мемориал, Бабий Яр, трагедия, погибшие
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