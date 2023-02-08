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Фермер из Кировоградской области: Пенсионерка вышила Поворознюку икону и пришла попросить увеличить платежи за аренду земли. Так он этой бабушке икону на голову надел и выставил из кабинета

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Поворознюк платит собственникам земли минимальные суммы за аренду
Поворознюк платит собственникам земли минимальные суммы за аренду
Фото: sport.ua

В интервью изданию "ГОРДОН" фермер из Петровского района Кировоградской области рассказал, как бизнесмен Александр Поворознюк, который включен в базу "Миротворец" за разграбление Украины, получает от людей земельные участки в аренду по заниженной стоимости. Герой интервью ответил на вопросы редакции, но просил не называть свое имя, поскольку опасается за безопасность семьи. Учитывая значительный резонанс и важность темы, издание "ГОРДОН" опубликовало это интервью анонимно, чтобы привлечь внимание власти к ситуации.

"Для него нет ничего святого. Может говорить одно, а делать совсем другое. Оболгать человека, обокрасть. Поворознюк и у пенсионеров забирает земельные паи. Он даже у своего родного кума забрал 50 га. Там была госземля. У того кума еще не закончился договор аренды, а он подделал документы, что срок аренды закончился, и забрал землю", – отметил собеседник.

Он подчеркнул, что Поворознюк "хитростями забирает землю" у местных жителей.

"Расскажу ситуацию. Он в одном селе в 2014 году подговорил пенсионерку, чтобы она агитировала людей сдавать ему в аренду земельные паи. Он ей платил по 1 тыс. грн за каждого человека, которого она привела. Она и свои паи ему сдала – четыре пая по 7 га. Он навешал людям лапшу, что будет платить больше всех, а в договоре указал минимум – по закону это 3% от денежной оценки земельного участка. Вот в том же районе фермеры платят по 28–30 тыс. грн за аренду участка. А он – 18 тыс. грн. Через два года у людей заканчиваются договоры с ним. И вот та пенсионерка, которая к нему людей привела, вышила ему икону и пришла попросить увеличить платежи за аренду земли. Так он этой бабушке ту икону на голову надел и выставил из кабинета", – сообщил фермер.

Кроме того, по его информации, Поворознюк занижает арендные выплаты.

"Он всем говорит: "Или вы сейчас уже подписываете со мной аренду на 30 лет, или я вам плачу 3% нормативной оценки – это 6 тыс. грн". И вот несколько людей, которые отказались, не подписали на 30 лет, – так он им по 6 тыс. и заплатил. И сказал, что так и будет платить до окончания срока договора. Вот такая тварь – издевается над людьми", – сказал собеседник редакции.  

Фермер из Кировоградской области: Поворознюк выскочил из кабинета перед взрывом и закрыл дверь. Вероятно, он и бросил гранату в Вертелецкого. Он запугал единственного свидетеля, и тот отказался от показаний. Полный текст интервью

Контекст:

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.

27 января в интервью основателю издания Дмитрию Гордону фермер Юрий Ткач рассказал о том, как получил огнестрельные ранения от Поворознюка. По словам Ткача, Поворознюк обманом и угрозами забирает землю у людей и предприятий, стреляет и в людей, и в домашний скот.

По материалам интервью Гордон написал заявления о преступлениях в МВД, Офис генерального прокурора, Главное управление полиции в Кировоградской области, и правоохранители уже начали проверку.

Поворознюк внесен в базу сайта "Миротворец". В его карточке сказано, что он "мародер и вор" и что он совершал "осознанные действия, направленные на разграбление Украины".

Теги: Украина, аренда, Кировоградская область, фермеры, земельная реформа, Александр Поворознюк
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