Фермер из Кировоградской области: Пенсионерка вышила Поворознюку икону и пришла попросить увеличить платежи за аренду земли. Так он этой бабушке икону на голову надел и выставил из кабинета

"Для него нет ничего святого. Может говорить одно, а делать совсем другое. Оболгать человека, обокрасть. Поворознюк и у пенсионеров забирает земельные паи. Он даже у своего родного кума забрал 50 га. Там была госземля. У того кума еще не закончился договор аренды, а он подделал документы, что срок аренды закончился, и забрал землю", – отметил собеседник.

Он подчеркнул, что Поворознюк "хитростями забирает землю" у местных жителей.

"Расскажу ситуацию. Он в одном селе в 2014 году подговорил пенсионерку, чтобы она агитировала людей сдавать ему в аренду земельные паи. Он ей платил по 1 тыс. грн за каждого человека, которого она привела. Она и свои паи ему сдала – четыре пая по 7 га. Он навешал людям лапшу, что будет платить больше всех, а в договоре указал минимум – по закону это 3% от денежной оценки земельного участка. Вот в том же районе фермеры платят по 28–30 тыс. грн за аренду участка. А он – 18 тыс. грн. Через два года у людей заканчиваются договоры с ним. И вот та пенсионерка, которая к нему людей привела, вышила ему икону и пришла попросить увеличить платежи за аренду земли. Так он этой бабушке ту икону на голову надел и выставил из кабинета", – сообщил фермер.

Кроме того, по его информации, Поворознюк занижает арендные выплаты.

"Он всем говорит: "Или вы сейчас уже подписываете со мной аренду на 30 лет, или я вам плачу 3% нормативной оценки – это 6 тыс. грн". И вот несколько людей, которые отказались, не подписали на 30 лет, – так он им по 6 тыс. и заплатил. И сказал, что так и будет платить до окончания срока договора. Вот такая тварь – издевается над людьми", – сказал собеседник редакции.

Фермер из Кировоградской области: Поворознюк выскочил из кабинета перед взрывом и закрыл дверь. Вероятно, он и бросил гранату в Вертелецкого. Он запугал единственного свидетеля, и тот отказался от показаний. Полный текст интервью