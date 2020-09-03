Филимонов: Жене 65 лет, и она 70 раз отжимается от пола. Я ей говорю: "Мама, ты можешь идти в сержанты американской армии"

Украинский актер, шоумен и телеведущий Олег Филимонов в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал о спортивной форме своей супруги Ларисы.

"Она продолжает заниматься. Она 70 раз отжимается от пола. Ей 65 лет. Я ей говорю: "Мама, ты можешь идти в сержанты американской армии, если что", – отметил шоумен.

Он рассказал о своих дочерях Виктории и Карине, одна из которых живет в Одессе, другая – в США.

"Вика помогает мужу. У него крупная риэлторская компания. Младшая – профессиональный телевизионщик. Она оканчивала нью-йоркский университет, факультет ТВ-продюсерства и менеджмента... Но ушла в психологию. Сейчас практикующий психолог", – сказал Филимонов.

Он добавил, что в Одессе у него двое внуков, еще двое живут в США.

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В середине 1980-х Филимонов стал участником команды КВН Одесского государственного университета "Одесские джентльмены". В 1987 году часть коллектива команды (в том числе Филимонов) создали юмористический эстрадный театр "Клуб одесских джентльменов". Популярность к Филимонову пришла с появлением в 1991 году телевизионной юмористической программы "Джентльмен-шоу", в которой он рассказывал анекдоты. Программа более 10 лет выходила на российском и украинском телевидении.

Филимонов – обладатель наград "Золотой Остап", ТЭФИ, "Телетриумф". В 2020 году получил звание народного артиста Украины. Сейчас живет в Одессе, занимается бизнесом.

31 августа стало известно, что Филимонова выдвинули кандидатом в мэры Одессы от партии "Слуга народа".

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