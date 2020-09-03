Филимонов: Я ехал голосовать за Зеленского из Карловых Вар в Прагу и простоял два с половиной часа в очереди в посольство

Филимонов: Мне бы хотелось ему пожелать не останавливаться. Я понимаю, что медленно… Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский актер театра и кино, телеведущий, шоумен, участник команды КВН "Одесские джентльмены" Олег Филимонов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил, что на президентских выборах 2014 годах голосовал за Владимира Зеленского.

Он рассказал, что обычно два раза в год ездит отдыхать. Как правило, в теплое время года – в Карловы Вары. Выборы 2019 года совпали по времени с отдыхом в Чехии.

"Я ехал голосовать за Зеленского из Карловых Вар в Прагу и простоял два с половиной часа в очереди в посольство. Именно потому, что я хотел отдать голос. Мы с [женой] Лорочкой встали в эту очередь и стояли. И не вся очередь была, честно говоря, за Зеленского", – вспомнил Филимонов.

Он рассказал, что часть избирателей в очереди ему удалось убедить проголосовать за Зеленского.

"Мне бы хотелось ему пожелать не останавливаться. Я понимаю, что медленно… Я даже когда с ним разговаривал, сказал: "Владимир Александрович, меня все устраивает, кроме темпа"… На что он ответил: "Невозможно всю эту заржавевшую машину, которая с большим трудом поворачивается, [быстро] сдвинуть. Противодействие ужасное", – пересказал беседу актер.

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Филимонов будет баллотироваться в мэры Одессы от партии "Слуга народа". Он рассказал, что участвовать в выборах ему предложил Зеленский.

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%. До политической карьеры Зеленский был актером, руководил студией "Квартал 95".

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