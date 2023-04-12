Фонд Дениса Парамонова передал шесть кардиомониторов больницам Николаева

"Мониторы пациента очень помогают в работе. Они показывают, как себя чувствует пациент: сатурацию, работу сердца, аритмию, то есть снимают ЭКГ, меряют давление. Они освобождают нам руки, они очень важны для нас. Таких много не бывает", – рассказал заведующий реанимационным отделением городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Федоренко.

Также помощь получили областная детская клиническая больница, родильный дом №3, городская клиническая больница №4 и Николаевский областной клинический госпиталь.

"Медоснащение важно для каждой больницы, ведь от того, как укомплектовано медицинское учреждение, какие возможности у него есть, хватает ли медицинских материалов, напрямую зависит качество оказанной помощи. Пытаемся сделать все, чтобы наши граждане получали лучшие медицинские услуги, были здоровы и счастливы", – цитирует пресс-службу фонда портал RegioNews.



В ролике в Facebook организации отмечается, что благотворительной миссии содействовали американские партнеры – фонды Eltech trust и Revival foundation, компания "Медирент" и предприятие "Пожмашина".

В конце марта Фонд Дениса Парамонова в партнерстве с Благотворительным фондом молодежной инициативы "Надія" передали больницам Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей 50 медицинских мониторов, Институт сердца Минздрава Украины получил автоматический гематологический анализатор.