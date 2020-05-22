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Фонд Новинского передал больницам Мариуполя партию оборудования и средств защиты для медиков

Медики получили от благотворительного фонда нардепа Вадима Новинского два аппарата ИВЛ, костюмы биозащиты и защитные экраны.

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В Мариуполе от коронавируса выздоровело более 60% пациентов, летальных случаев нет
 В Мариуполе от коронавируса выздоровело более 60% пациентов, летальных случаев нет
Фото: apostrophe.ua

Благотворительный фонд нардепа Вадима Новинского "В честь Покрова Пресвятой Богородицы" передал больницам Мариуполя два аппарата ИВЛ, 1800 комплектов костюмов биозащиты повышенного класса и 1800 защитных экранов, сообщает 22 мая "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Помощь фонда мы чувствуем на протяжении всего этого сложного времени. Ключевое – что она была своевременной и с первых дней возникновения пандемии", – сказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Директор филиала "Смарт-Холдинга" в Мариуполе Александр Трубачев на встрече с медиками отметил, что помощь не прекратится.

"Хочу заверить, что Донецкий регион и Мариуполь, продолжат пребывать в фокусе благотворительных усилий компании и Вадима Новинского. Мы следим за ситуацией, находимся в контакте с городским властями и будем реагировать на новые вызовы", – заявил он.

Главный врач больницы скорой медицинской помощи Сергей Орлеанский рассказал, что эпидемическая ситуация в области и Мариуполе относительно благополучная.

"Карантин в городе и поддержка больниц и медиков, которую оказывают Ринат Ахметов и Вадим Новинский, дали положительные результаты – выздоровело более 60% пациентов и нет летальных случаев. Символично, что очередную помощь от Вадима Новинского мы получили в День Святого Николая Чудотворца. Он делает это искренне и с добром в сердце… Данное оборудование является важной составляющей в борьбе за здоровье мариупольцев", – заявил он.

Общая сумма, выделенная Новинским на борьбу с коронавирусом, превысила 100 млн грн.

По состоянию на 22 мая в Украине коронавирус подтвердили у 20 148 человек. За прошедшие сутки число инфицированных увеличилось на 442 человека. С начала эпидемии от коронавируса умерло 588 человек, вылечилось 6585 украинцев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,1 млн, из них более 1,95 млн вылечились, а 332,9 тыс. умерли.

Теги: Вадим Новинский, Мариуполь, благотворительный фонд , Вадим Бойченко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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