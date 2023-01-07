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ОБЩЕСТВО

Фонд Рината Ахметова направил в Донецкую область продуктовые наборы и сладкие подарки для детей

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова отправил в Донецкую область очередной груз с продовольственными наборами, в каждом из которых – детский новогодний подарок. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе Фонда.

Около 7 тысяч гуманитарных наборов были доставлены в прифронтовую Константиновку и Покровск.

"Кроме сладких гостинцев, в каждом наборе содержатся питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
Всего с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал более 149 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона", – сказано в сообщении.

Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Донецкая область, СКМ, Константиновка, помощь, Фонд Рината Ахметова, Покровск, подарки
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