Фонд Рината Ахметова направил в Донецкую область продуктовые наборы и сладкие подарки для детей

Около 7 тысяч гуманитарных наборов были доставлены в прифронтовую Константиновку и Покровск.

"Кроме сладких гостинцев, в каждом наборе содержатся питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал более 149 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона", – сказано в сообщении.

Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.