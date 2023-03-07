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Фонд Рината Ахметова направит в Донецкую область почти 5,5 тыс. продуктовых наборов

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С начала полномасштабной войны Фонд передал более 173 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона
С начала полномасштабной войны Фонд передал более 173 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова загрузил очередную партию гуманитарной помощи, которая поступит в прифронтовые населенные пункты Донецкой области. Почти 5,5 тыс. продовольственных наборов, часть из которых содержит таблетки для обеззараживания воды, получат жители Бахмутского и Славянского районов. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе Фонда.

"Специальные таблетки позволят людям очистить воду в любых условиях без использования электроэнергии, сделав ее пригодной для питья и приготовления пищи. Кроме того, в каждый набор вошла сытная и питательная пища с длительным сроком хранения: это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в ообщении.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 173 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона. За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда. 

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Донецкая область, СКМ, Славянск, продукты, Фонд Рината Ахметова, Бахмут
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