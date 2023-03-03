Цены на продовольствие снижаются в мире уже 11-й месяц подряд – Организация Объединенных Наций

"Среднее значение индекса продовольственных цен FAO (ИПЦФ) продолжило снижаться 11-й месяц подряд и в феврале 2023 года составило 129,8 пункта, что незначительно (на 0,6 процента) ниже его январского уровня. С учетом этого снижения значение индекса упало на 29,9 пункта (18,7 процента) по сравнению с пиковым уровнем, достигнутым в марте 2022 года", – говорится в сообщении.

В организации при ООН отметили, что изменение индекса было "обусловлено существенным сокращением значения индексов цен на растительные масла и молочную продукцию, а также небольшим сокращением индексов цен на зерновые и мясо, что с лихвой компенсировало резкий рост индекса цен на сахар".

"Снижавшиеся на протяжении трех месяцев подряд мировые цены на пшеницу в феврале немного выросли (на 0,3 процента). Этому главным образом способствовали сохраняющиеся опасения в связи с засушливыми погодными условиями, сложившимися в основных районах производства твердой краснозерной озимой пшеницы в США, а также высокий спрос на поставки из Австралии, однако активная конкуренция между экспортерами препятствовала дальнейшему росту цен", – объяснили в FAO.