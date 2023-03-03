Цены на продовольствие снижаются в мире уже 11-й месяц подряд – Организация Объединенных Наций

"Среднее значение индекса продовольственных цен FAO (ИПЦФ) продолжило снижаться 11-й месяц подряд и в феврале 2023 года составило 129,8 пункта, что незначительно (на 0,6 процента) ниже его январского уровня. С учетом этого снижения значение индекса упало на 29,9 пункта (18,7 процента) по сравнению с пиковым уровнем, достигнутым в марте 2022 года", – говорится в сообщении.
В организации при ООН отметили, что изменение индекса было "обусловлено существенным сокращением значения индексов цен на растительные масла и молочную продукцию, а также небольшим сокращением индексов цен на зерновые и мясо, что с лихвой компенсировало резкий рост индекса цен на сахар".
"Снижавшиеся на протяжении трех месяцев подряд мировые цены на пшеницу в феврале немного выросли (на 0,3 процента). Этому главным образом способствовали сохраняющиеся опасения в связи с засушливыми погодными условиями, сложившимися в основных районах производства твердой краснозерной озимой пшеницы в США, а также высокий спрос на поставки из Австралии, однако активная конкуренция между экспортерами препятствовала дальнейшему росту цен", – объяснили в FAO.
Проблемы с продовольствием возникли в 2022 году на фоне полномасштабной российской агрессии против Украины, в результате которой экспорт украинского зерна морским путем было на несколько месяцев заблокировано РФ.
В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
Инициированное ООН соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.
За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 21,4 млн тонн зерна.
Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины м Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца.