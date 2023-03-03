ГОРДОН
 
 
МИР

Цены на продовольствие снижаются в мире уже 11-й месяц подряд – Организация Объединенных Наций

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На ситуацию с продовольствие влияет экспорт зерна из Украины
На ситуацию с продовольствие влияет экспорт зерна из Украины
Фото: pixabay.com

После пикового подорожания продовольствия в марте 2022 года цены на него снижаются уже 11 месяцев. Об этом 3 марта 2023 года проинформировала продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO) ООН.

"Среднее значение индекса продовольственных цен FAO (ИПЦФ) продолжило снижаться 11-й месяц подряд и в феврале 2023 года составило 129,8 пункта, что незначительно (на 0,6 процента) ниже его январского уровня. С учетом этого снижения значение индекса упало на 29,9 пункта (18,7 процента) по сравнению с пиковым уровнем, достигнутым в марте 2022 года", – говорится в сообщении.

В организации при ООН отметили, что изменение индекса было "обусловлено существенным сокращением значения индексов цен на растительные масла и молочную продукцию, а также небольшим сокращением индексов цен на зерновые и мясо, что с лихвой компенсировало резкий рост индекса цен на сахар".

"Снижавшиеся на протяжении трех месяцев подряд мировые цены на пшеницу в феврале немного выросли (на 0,3 процента). Этому главным образом способствовали сохраняющиеся опасения в связи с засушливыми погодными условиями, сложившимися в основных районах производства твердой краснозерной озимой пшеницы в США, а также высокий спрос на поставки из Австралии, однако активная конкуренция между экспортерами препятствовала дальнейшему росту цен", – объяснили в FAO.

Контекст:

Проблемы с продовольствием возникли в 2022 году на фоне полномасштабной российской агрессии против Украины, в результате которой экспорт украинского зерна морским путем было на несколько месяцев заблокировано РФ.

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

Инициированное ООН соглашение, которое позволило разблокировать вывоз продовольствия из украинских портов, последний раз продлевалось в ноябре 2022 года на 120 дней.

За время действия "зернового соглашения" из украинских портов, по данным ООН, вывезли 21,4 млн тонн зерна.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины м Министерство иностранных дел Украины 15 февраля 2023 года заявили, что представители РФ в составе инспекционных групп при совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в или из украинских портов. Из-за этого в Босфоре образовалась очередь из более чем 140 судов, подавляющее большинство которых ожидают там больше месяца. 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ООН, цены, продукты, пшеница, сахар, еда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Галина ГРИШИНА
  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео
  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"
Галина ГРИШИНА
Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео
Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах
Галина ГРИШИНА
  Вакарчук и Дель Ная записали ремикс на песню "Обійми". Все деньги будут переданы на восстановление домов в Киевской области. Видео
  Вакарчук и Дель Ная записали ремикс на песню "Обійми". Все деньги будут переданы на восстановление домов в Киевской области. Видео
Галина ГРИШИНА
Серга о мобилизации: Каждый должен пойти в военкомат
Серга о мобилизации: Каждый должен пойти в военкомат
Галина ГРИШИНА
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей
Галина ГРИШИНА
Продолжение скандала с Бобулом. Директор певца заявила, что он не просил прощения у женщин за свои высказывания
Продолжение скандала с Бобулом. Директор певца заявила, что он не просил прощения у женщин за свои высказывания
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе
"Попытка рассказать о происходящем в стране без шароварщины и кринжа". Tarabarova выпустила новую песню. Аудио
"Попытка рассказать о происходящем в стране без шароварщины и кринжа". Tarabarova выпустила новую песню. Аудио
Галина ГРИШИНА
59-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась с расставленными ногами
59-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась с расставленными ногами
Макаревич показал старшую дочь
Макаревич показал старшую дочь
Новая избранница Остапчука расстегнула джинсы и показала трусы
Новая избранница Остапчука расстегнула джинсы и показала трусы
"Идеально". 35-летняя plus-size-модель Грэм вышла в свет в кожаном платье с перфорацией. Фото
"Идеально". 35-летняя plus-size-модель Грэм вышла в свет в кожаном платье с перфорацией. Фото
Звезда "Голодных игр" Мэлоун заявила, что на съемках фильма подверглась сексуальному насилию
Звезда "Голодных игр" Мэлоун заявила, что на съемках фильма подверглась сексуальному насилию
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе отменили (131484)
2
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (63015)
3
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала (37997)
4
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день (31212)
5
Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов (24100)
6
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео (22307)
7
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами (21750)
8
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя (19667)
 
 
 
 