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Фонд Рината Ахметова передал государственным больницам большую партию суперсовременных аппаратов ИВЛ

Всего за четыре дня Фонд Рината Ахметова совместно с группой компаний SCM передали государственным больницам в разных областях страны 23 современных аппарата искусственной вентиляции легких. Оборудование получили медучреждения Львова, Краматорска, Ивано-Франковска, Бахмута, Кривого Рога, Старобельска и других городов.

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Это очередная партия из 200 аппаратов ИВЛ в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью большой программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Это очередная партия из 200 аппаратов ИВЛ в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью большой программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: fund.fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова передает украинским медикам 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Первая партия поступила в больницы страны еще в марте. Очередной транш – 32 ИВЛ – прибыл на прошлой неделе. Это крупнейшая партия, которая пересекла границу Украины с начала карантина. 

Удалось выполнить практически невозможную задачу – аппараты ИВЛ пришлось искать по всему миру, когда спрос на них стремительно возрос. Но эти сложности позади, оборудование закуплено и по мере производства доставляется в страну и передается в государственные больницы в регионах. Сами медики характеризуют такие аппараты ИВЛ как реанимационное оборудование высокого класса. Они отличаются своей мобильностью, компактностью и расширенным выбором настроек

"Врач практически мгновенно может подключить пациента к аппарату, что особенно важно, когда жизнь человека решает каждая секунда. И что особенно ценно – эта техника будет актуальна даже через много лет и необходима для оказания помощи тяжелым больным, для спасения жизни людей по всей Украине", – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Принимая аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова, заместитель главного врача Краматорской городской больницы №3 Лариса Воловикова рассказала, как ждали врачи это оборудование.

"Даже самые прекрасные медицинские работники без условий для работы, без аппаратуры иногда не в состоянии ничего сделать. Огромное спасибо тем, кто поставил эти аппараты, улучшил условия работы нашей больницы", – сказала она.

Фото: fund.fdu.org.ua
Фото: fund.fdu.org.ua

Такое мнение поддерживают медики всех регионов, куда Фонд доставляет технику. 

"Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за аппаратуру, с которой будут работать и оказывать помощь наши специалисты. У нас были пациенты, которые нуждались в таких аппаратах, но не всем мы могли их предоставить из-за нехватки. Теперь у наших врачей таких случаев не будет", – уверен главврач Ивано-Франковского областного фтизиопульмонологического центра Любомир Малофий, принимая технику от Фонда.

При этом он отметил, что аппараты ИВЛ – одна из главных потребностей украинских больниц.

Фото: fund.fdu.org.ua
Фото: fund.fdu.org.ua

Во всех регионах, получивших новую технику, отмечают крайнюю потребность в оборудовании такого высокого класса. Во время передачи шести новых аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий поблагодарил Фонд и учредителя за этот вклад в борьбу с эпидемией. 

"Ситуация с коронавирусом довольно сложная. Каждый день мы фиксируем новые случаи, сегодня было 49. Мы занимаем по Украине одно из первых мест, к сожалению. Сегодня большое событие – мы получаем шесть аппаратов ИВЛ. Большое спасибо!" – сказал Максим Козицкий. 

Фото: fund.fdu.org.ua
Фото: fund.fdu.org.ua

Во время передачи аппаратов ИВЛ Бахмутской многопрофильной больнице интенсивного лечения представитель SCM в Донецком областном штабе по борьбе с коронавирусом Александр Вишняков отметил, что помощь Рината Ахметова стране в борьбе с коронавирусной угрозой всеохватывающая.

"Ринат Ахметов объединил усилия всех бизнесов группы SCM, чтобы оказать помощь своей родине, своей стране и своим землякам. 300 миллионов гривен, которые он выделил, – это спасение жизней врачей, детей и взрослых. Фонд передал Донецкой области 100 тысяч экспресс-тестов, анализатор проб и средства индивидуальной защиты. Сегодня мы передаем оборудование, которое спасает жизни, – аппараты ИВЛ", – сказал Александр Вишняков. 

Фото: fund.fdu.org.ua
Фото: fund.fdu.org.ua

Директор департамента здравоохранения Донецкой области Владимир Колесник выразил благодарность Ринату Ахметову за то, что тот помогает медикам региона закрыть дефицит оборудования: "Сегодня аппараты ИВЛ стали символом надежды на жизнь. Символом надежды на спасение. И от имени областной государственной администрации хочу выразить благодарность за то, что дарите эту надежду".

Врачам-анестезиологам, которым предстоит работать на новых аппаратах, Фонд вручил сертификаты об участии в вебинаре, посвященном особенностям работы с самыми современными моделями аппаратов ИВЛ. 

Трехчасовой вебинар, во время которого ведущие эксперты МОЗ делились с врачами государственных медучреждений передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями ИВЛ, состоялся в конце мая. Более 800 медиков со всей Украины приняли участие в онлайн-обучении от Фонда Рината Ахметова

Кроме того, медики получили от Фонда Рината Ахметова подарки – сертификаты на медицинскую спецодежду. Врачи смогут по QR-коду выбрать необходимые им размеры, и одежда будет сшита по спецзаказу. 

Фото: fund.fdu.org.ua
Фото: fund.fdu.org.ua

"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь спасать жизни людей. Он реализуется в рамках программы Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 "скорых" для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье, в том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих "скорых" задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях. 

Подробнее о том, как Фонд Рината Ахметова помогает Украине бороться с коронавирусом, читайте в специальном материале

Теги: Ринат Ахметов, медицина, благотворительность, Фонд Рината Ахметова, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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