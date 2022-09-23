ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Фонд Рината Ахметова помогает в протезировании слуха детям из зоны боевых действий, оккупации или окружения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фонд Рината Ахметова помогает детям с нарушениями слуха более 15 лет
Фонд Рината Ахметова помогает детям с нарушениями слуха более 15 лет
Фото: akhmetovfoundation.org

Дети до семи лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, в оккупации или окружении – в общинах Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Сумской или Черниговской областей – могут получить помощь в слухопротезировании от Фонда Рината Ахметова. Об этом 23 сентября сообщили на официальном сайте Фонда.

Предпочтение будет отдаваться детям, нуждающимся в помощи в слухопротезировании в результате боевых действий, отметили в организации.

"Детям с недостатками слуха Фонд Рината Ахметова помогает установить высокочувствительные слуховые аппараты. Благодаря этим устройствам дети могут впервые услышать звуки окружающего мира, голоса родителей, учиться и развиваться, ни в чем не уступая своим сверстникам", – рассказала директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Со списком территориальных общин, которые находятся в районе боевых действий, во временной оккупации или в окружении, можно ознакомиться на сайте Минреинтеграции, сообщили в пресс-службе. Обратиться в Фонд за консультацией можно по номеру горячей линии 0-800-509-001.

Контекст:

Фонд Рината Ахметова помогает детям с нарушениями слуха более 15 лет. В 2018 году это направление деятельности стало отдельным проектом: "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу". Его участники получают от Фонда слуховые протезы, которые подстраиваются под индивидуальные особенности ребенка.

В рамках проекта более 200 мальчиков и девочек, которые имели тугоухость от рождения или приобрели ее, получили в подарок слуховые аппараты. В целом по программе "Ринат Ахметов – Детям" за 17 лет поддержку получили более 5 млн детей, сообщили в пресс-службе Фонда.

Теги: здоровье, помощь, протезы, благотворительность, Фонд Рината Ахметова, дети
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень красивая женщина", "Загадочная". 35-летняя Каменских восхитила осенним снимком
"Очень красивая женщина", "Загадочная". 35-летняя Каменских восхитила осенним снимком
  "Вера в добро будет только ускорять победу". "Піккардійська терція" вместе с Sashka презентовала клип на песню Baby. Видео
  "Вера в добро будет только ускорять победу". "Піккардійська терція" вместе с Sashka презентовала клип на песню Baby. Видео
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам. Обращение она разместила на сайте с российским доменом
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам. Обращение она разместила на сайте с российским доменом
Гапчинская показала мужа, который защищает Украину на фронте
Гапчинская показала мужа, который защищает Украину на фронте
Dantes познакомил свою новую возлюбленную с матерью. Видео
Dantes познакомил свою новую возлюбленную с матерью. Видео
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии
Дорофеева: Никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной
Дорофеева: Никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной
"Вчера почти весь день в поле, часа два пролежали под дождем". Положинский рассказал о службе в ВСУ
"Вчера почти весь день в поле, часа два пролежали под дождем". Положинский рассказал о службе в ВСУ
Kozak System спели на башне ратуши в Черновцах песню, посвященную защитникам "Азовстали". Видео
Kozak System спели на башне ратуши в Черновцах песню, посвященную защитникам "Азовстали". Видео
  Экс-солистка "НеАнгелов" презентовала клип на песню "Додому". Видео
  Экс-солистка "НеАнгелов" презентовала клип на песню "Додому". Видео
"Катя держится. Как держалась – так и держится". Мать Пташки с "Азовстали" рассказала, что приготовит для дочери, которая вернулась из плена
"Катя держится. Как держалась – так и держится". Мать Пташки с "Азовстали" рассказала, что приготовит для дочери, которая вернулась из плена
"Это был не самый приятный момент. Выводы я сделал". Ясинский прокомментировал прекращение сотрудничества с Jerry Heil
"Это был не самый приятный момент. Выводы я сделал". Ясинский прокомментировал прекращение сотрудничества с Jerry Heil
"Давай следующие полвека проведем вместе. Такое творится – одной не справиться". 38-летняя Катя Сильченко показала 50-летнего возлюбленного
"Давай следующие полвека проведем вместе. Такое творится – одной не справиться". 38-летняя Катя Сильченко показала 50-летнего возлюбленного
Усик показал родное место в Черниговской области
Усик показал родное место в Черниговской области
"Эйтан – точно настоящий украинец". Жена Макаревича снялась с пятимесячным сыном в цветах украинского флага
"Эйтан – точно настоящий украинец". Жена Макаревича снялась с пятимесячным сыном в цветах украинского флага
Стрейзанд, чьи предки эмигрировали из Украины, стала амбассадором платформы United24
Стрейзанд, чьи предки эмигрировали из Украины, стала амбассадором платформы United24
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио (501823)
2
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена (199919)
3
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (99781)
4
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично (60464)
5
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали (58316)
6
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями (41915)
7
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу (41678)
8
"Пора удирать. Хватит позориться". В новом эпизоде "Масяни" показали Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео (31503)
 
 
 
 