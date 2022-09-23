Фонд Рината Ахметова помогает в протезировании слуха детям из зоны боевых действий, оккупации или окружения

Предпочтение будет отдаваться детям, нуждающимся в помощи в слухопротезировании в результате боевых действий, отметили в организации.

"Детям с недостатками слуха Фонд Рината Ахметова помогает установить высокочувствительные слуховые аппараты. Благодаря этим устройствам дети могут впервые услышать звуки окружающего мира, голоса родителей, учиться и развиваться, ни в чем не уступая своим сверстникам", – рассказала директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Со списком территориальных общин, которые находятся в районе боевых действий, во временной оккупации или в окружении, можно ознакомиться на сайте Минреинтеграции, сообщили в пресс-службе. Обратиться в Фонд за консультацией можно по номеру горячей линии 0-800-509-001.