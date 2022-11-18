Фонд Рината Ахметова приглашает на реабилитацию детей, получивших физическую травму в результате войны

Принять участие в проекте могут все дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения во время боевых действий в Украине с 24 февраля 2022 года Фото: akhmetovfoundation.org

Проект создан шесть лет назад для помощи детям из Донецкой и Луганской областей: за это время для ребят было проведено 139 реабилитационных курсов в лучших санаториях Украины. После начала полномасштабной войны основатель Фонда Ринат Ахметов решил расширить географию помощи.

Сейчас принять участие в проекте могут все дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения во время боевых действий в Украине с 24 февраля 2022 года. Речь идет о травмах или ранениях любой степени тяжести.

Бесплатная 12-дневная реабилитация будет включать:

проживание и питание для ребенка и одного сопровождающего родителя, проезд в обе стороны;

индивидуальные категории реабилитации в зависимости от диагноза и рекомендаций после полного обследования.

Оставить заявку можно здесь.

Подробности и уточнения – по бесплатному номеру 0 (800) 509 001.