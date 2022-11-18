Фонд Рината Ахметова приглашает на реабилитацию детей, получивших физическую травму в результате войны

Проект создан шесть лет назад для помощи детям из Донецкой и Луганской областей: за это время для ребят было проведено 139 реабилитационных курсов в лучших санаториях Украины. После начала полномасштабной войны основатель Фонда Ринат Ахметов решил расширить географию помощи.
Сейчас принять участие в проекте могут все дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения во время боевых действий в Украине с 24 февраля 2022 года. Речь идет о травмах или ранениях любой степени тяжести.
Бесплатная 12-дневная реабилитация будет включать:
Оставить заявку можно здесь.
Подробности и уточнения – по бесплатному номеру 0 (800) 509 001.
По состоянию на утро 18 ноября 2022 года более 1270 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 433 ребенка погибли и более 837 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в Telegram Офиса генпрокурора.