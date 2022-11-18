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Фонд Рината Ахметова приглашает на реабилитацию детей, получивших физическую травму в результате войны

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Принять участие в проекте могут все дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения во время боевых действий в Украине с 24 февраля 2022 года
Принять участие в проекте могут все дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения во время боевых действий в Украине с 24 февраля 2022 года
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова приглашает детей до 18 лет пройти физическую реабилитацию после травмы или ранения в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей", сообщили 18 ноября в пресс-службе Фонда.

Проект создан шесть лет назад для помощи детям из Донецкой и Луганской областей: за это время для ребят было проведено 139 реабилитационных курсов в лучших санаториях Украины. После начала полномасштабной войны основатель Фонда Ринат Ахметов решил расширить географию помощи.

Сейчас принять участие в проекте могут все дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения во время боевых действий в Украине с 24 февраля 2022 года. Речь идет о травмах или ранениях любой степени тяжести.

Бесплатная 12-дневная реабилитация будет включать:

  • проживание и питание для ребенка и одного сопровождающего родителя, проезд в обе стороны;
  • индивидуальные категории реабилитации в зависимости от диагноза и рекомендаций после полного обследования.

Оставить заявку можно здесь.

Подробности и уточнения – по бесплатному номеру 0 (800) 509 001.

Контекст:

По состоянию на утро 18 ноября 2022 года более 1270 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 433 ребенка погибли и более 837 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в Telegram Офиса генпрокурора.

Теги: помощь, реабилитация, Фонд Рината Ахметова, дети, травма, война России против Украины, ранение
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