Фонд соцстрахования Украины возобновил выплаты пострадавшим на производстве

Фонд социального страхования запустил финансирование страховых выплат в случае утраты трудоспособности или смерти на производстве, сообщило Министерство социальной политики Украины. Страховые суммы прекратили выплачивать в апреля этого года.

Фонд соцстрахования предусмотрел более 32 млн гривен на лекарства и изделия медицинского назначения Фото: depositphotos.com

Фонд социального страхования Украины в конце ноября возобновил приостановленные с апреля выплаты за несчастные случаи и профессиональные заболевания при работе на производстве, рассказали в Министерстве социальной политики Украины 4 декабря.

По информации министерства, фонд на 65,8 млн гривен профинансировал одноразовые страховые выплаты в случае устойчивой утраты трудоспособности или смерти пострадавшего на производстве.

Расходы на специальный медицинский и постоянный уход, бытовое обслуживание и дополнительное питание фонд оценил на сумму 77,2 млн гривен. На лекарства и изделия медицинского назначения заложили 32,2 млн гривен.

По данным фонда, суммы застрахованным работникам, в частности, пострадавшим на производстве и членам семей умерших, платят в полном объеме и во время.

Финансирование выплат приостановили в связи с изменениями Закона Украины "О государственном бюджете на 2020 год" от 13 апреля № 553 на период действия карантина из-за распространения коронавирусной инфекции.