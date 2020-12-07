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Фонд соцстрахования Украины возобновил выплаты пострадавшим на производстве

Фонд социального страхования запустил финансирование страховых выплат в случае утраты трудоспособности или смерти на производстве, сообщило Министерство социальной политики Украины. Страховые суммы прекратили выплачивать в апреля этого года.

Фонд соцстрахования предусмотрел более 32 млн гривен на лекарства и изделия медицинского назначения
Фонд соцстрахования предусмотрел более 32 млн гривен на лекарства и изделия медицинского назначения
Фото: depositphotos.com

Фонд социального страхования Украины в конце ноября возобновил приостановленные с апреля выплаты за несчастные случаи и профессиональные заболевания при работе на производстве, рассказали в Министерстве социальной политики Украины 4 декабря.

По информации министерства, фонд на 65,8 млн гривен профинансировал одноразовые страховые выплаты в случае устойчивой утраты трудоспособности или смерти пострадавшего на производстве.

Расходы на специальный медицинский и постоянный уход, бытовое обслуживание и дополнительное питание фонд оценил на сумму 77,2 млн гривен. На лекарства и изделия медицинского назначения заложили 32,2 млн гривен

По данным фонда, суммы застрахованным работникам, в частности, пострадавшим на производстве и членам семей умерших, платят в полном объеме и во время.

Финансирование выплат приостановили в связи с изменениями Закона Украины "О государственном бюджете на 2020 год" от 13 апреля № 553 на период действия карантина из-за распространения коронавирусной инфекции.

Теги: бюджет, Министерство социальной политики, страхование, выплаты, пострадавшие, работа, финансирование, ФССУ
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