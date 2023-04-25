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ГБР задержало военнослужащего за продажу автомобиля, который волонтеры привезли для ВСУ

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Военнослужащего подозревают в попытке продажи авто от волонтеров
Военнослужащего подозревают в попытке продажи авто от волонтеров
Фото: dbr.gov.ua

В Донецкой области работники Государственного бюро расследований задержали военнослужащего и сообщили о подозрении в том, что он хотел продать за $5 тыс. автомобиль, полученный от волонтеров для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram 25 апреля.

Отмечается, что в ноябре 2022 года украинский благотворительный фонд привез в Украину гуманитарную помощь – автомобиль для военных на передовой. По данным следствия, военнослужащий, непосредственно получивший автомобиль от волонтеров, начал использовать его в личных целях. Несколько месяцев фигурант самостоятельно ездил на автомобиле, а впоследствии выставил его на одной из интернет-площадок на продажу.

20 апреля 2023 года работники ДБР задержали фигуранта при получении денег от покупателя, говорится в сообщении. Ему сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в сумме 805 тыс. грн.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: благотворительность, волонтеры, подозрение, ГБР
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