ВАКС вызвал Труханова в Киев. Прокуратура требует для него ареста по делу о хищении 92 млн грн

Труханов и другие фигуранты участвовали в заседании в режиме видеосвязи. Кроме одесского мэра, речь идет о его заместителе Павле Вугельмане, председателе постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василии Шкрябае, директоре департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексее Спекторе и его заместителе Владимире Радионове. Сообщается, что из-за плохого качества соединения ходатайство прокуроров осталось без обсуждения.

В связи с этим суд объявил перерыв в заседании, назначив продолжение на 25 апреля, и потребовал личного присутствия обвиняемых, пишет ЦПК.

11 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор Труханову и чиновникам Одесского горсовета и вернула дело о возможном хищении 92 млн грн при покупке зданий обанкротившегося завода "Краян" на рассмотрение предыдущей инстанции.