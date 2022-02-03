ВАКС продлил на два месяца меру пресечения Труханову

Согласно решению суда, до 3 апреля Труханов обязан прибывать по требованию к детективам Национального антикоррупционного бюро Украины или другим правоохранителям, сообщать им об изменении места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, а также не посещать принадлежащие или используемые места.

Мэра Одессы обязали сдать на хранение детективам НАБУ загранпаспорта и другие документы, с помощью которых можно выехать из Украины.