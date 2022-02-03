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ВАКС продлил на два месяца меру пресечения Труханову

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Меру пресечения одесскому мэру избрали в рамках производства о завладении земельными участками в Одессе
Меру пресечения одесскому мэру избрали в рамках производства о завладении земельными участками в Одессе
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 3 февраля продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о хищении бюджетных средств и застройке рекреационной земли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно решению суда, до 3 апреля Труханов обязан прибывать по требованию к детективам Национального антикоррупционного бюро Украины или другим правоохранителям, сообщать им об изменении места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, а также не посещать принадлежащие или используемые места.

Мэра Одессы обязали сдать на хранение детективам НАБУ загранпаспорта и другие документы, с помощью которых можно выехать из Украины.

Контекст:

В октябре 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала ряд подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В тот же день детективы НАБУ вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, участники организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн.

Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего в производстве фигурируют 16 человек, включая известного бизнесмена Владимира Галантерника, которого СМИ называют "серым кардиналом Одессы". Галантерника ВАКС арестовал заочно.

Труханову и другим фигурантам назначили меру пресечения в виде залога. 30 млн грн залога за мэра внесены – по информации СМИ, это сделал внефракционный народный депутат, миллиардер Вадим Новинский. 24 декабря покинул СИЗО после внесения залога исполняющий обязанности заместителя одесского городского головы Олег Брындак.

Теги: Одесса, СИЗО, залог, Геннадий Труханов, суды, Высший антикоррупционный суд Украины, мэр
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