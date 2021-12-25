Заместитель Труханова вышел из СИЗО после внесения залога – СМИ

Меру пресечения Брындаку избрали в рамках производства о завладении земельными участками в Одессе Фото: omr.gov.ua

Об этом, ссылаясь на источники в горсовете, сообщило одесское издание "Думская".

Кто именно внес залог, неизвестно. "Думская" предполагает, что речь идет о группе депутатов горсовета.

28 декабря должно состояться заседание Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, на котором рассмотрят жалобу защиты Брындака на меру пресечения. По информации "Думской", адвокаты ожидают, что апелляция смягчит меру пресечения, в частности – уменьшит размер залога.

ВАКС 10 декабря арестовал Брындака, назначив почти 25 млн грн залога. Срок действия меры пресечения – до 7 февраля 2022 года.