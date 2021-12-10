ВАКС арестовал заместителя Труханова по делу о завладении землей в Одессе

Суд назначил для Брындака меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения почти 25 млн грн залога Фото: omr.gov.ua

Об этом проинформировала пресс-служба ВАКС, не называя имени чиновника. О том, что речь идет именно о Брындаке, сообщает Общественное.

Меру пресечения Брындаку изменили с залога на 60 суток ареста (до 7 февраля 2022 года) с альтернативой внесения 24,97 млн грн залога.

Изменить меру пресечения на арест просила прокуратура. Как заявил в суде прокурор Руслан Кравченко, Брындак "умышленно не выполняет решение суда" – внес 500 тыс. вместо 40 млн залога, назначенного ранее судом. Адвокат объяснял, что таких денег у Брындака нет, и просил уменьшить размер залога.