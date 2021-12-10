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ВАКС арестовал заместителя Труханова по делу о завладении землей в Одессе

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Суд назначил для Брындака меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения почти 25 млн грн залога
Суд назначил для Брындака меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения почти 25 млн грн залога
Фото: omr.gov.ua

Высший антикоррупционный суд на заседании 10 декабря изменил меру пресечения исполняющему обязанности заместителя Одесского городского головы – управляющему делами исполнительного комитета горсовета Олегу Брындаку.

Об этом проинформировала пресс-служба ВАКС, не называя имени чиновника. О том, что речь идет именно о Брындаке, сообщает Общественное

Меру пресечения Брындаку изменили с залога на 60 суток ареста (до 7 февраля 2022 года) с альтернативой внесения 24,97 млн грн залога.

Изменить меру пресечения на арест просила прокуратура. Как заявил в суде прокурор Руслан Кравченко, Брындак "умышленно не выполняет решение суда" – внес 500 тыс. вместо 40 млн залога, назначенного ранее судом. Адвокат объяснял, что таких денег у Брындака нет, и просил уменьшить размер залога. 

Контекст:

6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала ряд подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, участники организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн.

Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего в производстве фигурируют 16 человек, включая известного бизнесмена Владимира Галантерника, которого СМИ называют "серым кардиналом Одессы". Галантерника ВАКС арестовал заочно

Труханову и другим фигурантам назначили меру пресечения в виде залога. 30 млн грн залога за мэра внесены – по информации СМИ, это сделал внефракционный народный депутат, миллиардер Вадим Новинский.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, арест, горсовет, залог, Геннадий Труханов, НАБУ, суд, ВАКС
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