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Сторона обвинения предлагает следственному судье нарушить судейскую практику и принять нужное обвинению решение по "одесскому делу" – адвокат

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Следующее заседание назначено на 3 декабря на 10.00
Следующее заседание назначено на 3 декабря на 10.00
Фото: ua-energy.org

Судья Высшего антикоррупционного суда начал рассмотрение ходатайства стороны обвинения о продлении сроков по "одесскому делу", где в том числе фигурирует одесский городской голова Геннадий Труханов, но такое решение выходит за рамки полномочий судьи. Об этом заявил адвокат Константин Дорошенко, сообщает в Facebook адвокатское объединение "Лещенко, Дорошенко и партнеры".

"Стороной защиты было подано ходатайство о закрытии производства по делу, поскольку ходатайство детектива не подсудно Высшему антикоррупционному суду, а вопрос продления сроков в уголовном производстве должен решаться прокурором высшего уровня. Суд отказал в удовлетворении ходатайств защиты и продолжил рассмотрение дела по существу. Поскольку это вызвало обоснованные сомнения в беспристрастности следственного судьи, так как фактически осуществляется процессуальное действие, не предусмотренное законом, действовавшим на момент регистрации в ЕРДР, был заявлен одним из защитников отвод", – отметил юрист.

Он объяснил, что это выходит за рамки полномочий судьи, определенных нормами Уголовного процессуального кодекса, так как "одесское дело" зарегистрировано до 2018 года и на тот момент времени действовал порядок продления сроков следствия генеральным прокурором. В 2018 году в закон были внесены изменения и продлением сроков с тех пор стали заниматься следственные судьи. Так как закон обратной силы не имеет, он не распространяется на дела, внесенные в ЕРДР до 2018 года, а также выделенные из этих дел эпизоды.

"Однако если в уголовном производстве (объединенном) расследуются уголовные правонарушения, сведения о которых внесены как до, так и после 15 марта 2018 года, то правовой режим в таком производстве является единым и определяется датой внесения в ЕРДР сведений о первом (по порядку учета в ЕРДР) уголовном правонарушении; такой правовой режим распространяется на все последующие эпизоды (независимо от даты внесения сведений об уголовном преступлении в ЕРДР) и является неизменным в течение всего времени досудебного расследования. Днем начала досудебного расследования в уголовном производстве, в котором объединены материалы нескольких досудебных расследований, является дата внесения в ЕРДР сведений о первом (по порядку учета в ЕРДР) уголовном правонарушении, независимо от даты внесения в ЕРДР сведений об уголовных правонарушениях. единении в этом уголовном производстве. Так, сведения о начале досудебного расследования в уголовном производстве №4201700000001097 внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 апреля 2017 года, то есть это не изменяет процедуру продления сроков досудебного расследования", – подчеркнул Дорошенко.

Адвокат считает, что фактически по этому делу сторона обвинения предлагает следственному судье применить положения Уголовного процессуального кодекса Украины, которых на момент начала расследования этого уголовного производства не существовало в УПК, и применить обратное действие закона во времени, что прямо запрещено самим законом и противоречит практике рассмотрения подобных вопросов в ВАКС.

"Именно такое применение закона осуществляется другими судьями в ВАКС, и такая позиция стороны защиты подтверждается аналогичными выводами, изложенными, например, следственным судьей по определению Высшего антикоррупционного суда от 14 июня 2021 года (дело №991/3864/21; пер. №1-кс /991/3925/21), при этом с этими выводами в дальнейшем согласилась коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, о чем постановила соответствующее определение от 25 июня 2021 года (дело №991/3864/21; пер. №11-сс/ 991/413/21) по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на вышеупомянутое определение суда первой инстанции. Следовательно, конечно, защита не согласна с принятым судебным решением от 1 декабря 2021 года по этому делу, однако мотивы этого решения до сих пор неизвестны, поэтому есть разумная надежда, что отказ в удовлетворении ходатайств защиты будет обоснован тем, что следственный судья не вправе решить ходатайство без его рассмотрения по существу, а учтет вышеприведенную позицию защиты в совещательной комнате при рассмотрении ходатайства детектива", – отметил юрист.

Он сообщил, что следующее заседание назначено судом на 3 декабря на 10.00, о чем защита еще не поставлена в известность.

"Но такая информация есть на странице суда, что вызывает определенное непонимание, так как заседание назначено еще до того, как будет рассмотрен заявленный отвод", – подытожил Дорошенко.

https://www.facebook.com/leshchenkodoroshenko/posts/3025056934423068

Контекст:

6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала ряд подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, участники организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн.

Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего в производстве фигурируют 16 человек, включая известного бизнесмена Владимира Галантерника

Труханову и другим фигурантам назначили меры пресечения в виде залогов суммами в миллионы и десятки миллионов гривен.

Теги: Одесса, Геннадий Труханов, юрист, закон, НАБУ, ЕРДР, адвокат, судья, суд, ВАКС
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