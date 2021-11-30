Голобуцкий: "Одесское дело" НАБУ – банальный инструмент конкурентной войны и передел строительного рынка

Алексей Голобуцкий: Мое мнение, что это дело НАБУ традиционно закончится ничем, но репутации страны в очередной раз навредит Фото: dialog.ua

"Когда я говорил, что "одесское дело" НАБУ – банальный инструмент конкурентной войны и передел строительного рынка, я не ошибся. На минувшей неделе в ВАКС избрали залог владельцу одесской строительной компании "Будова" Дмитрию Димарскому в размере 60 млн грн. В суде он заявил, что для оплаты такого залога ему придется закрыть свой 30-летний бизнес и уволить 2 тыс. рабочих. Не этого ли мог добиваться Аднан Киван, чья строительная компания Kadorr – прямой конкурент "Будови", в том числе по выделению земельных участков под застройку в Одессе? Мэр города неоднократно публично заявлял, что Аднан Киван строит ужасные дома и намерен захватить санатории. Последний, в свою очередь, по словам экс-прокурора Одесской области Олега Жученко, уже давно пытался "загнать" Геннадия Труханова, предлагая прокурору $1 млн за подозрение мэру", – написал Голобуцкий.

Он считает, что Киван теперь сделал ставку на НАБУ.

"Примечательно, что еще до того, как НАБУ потребовало многомиллионных залогов фигурантам, а их в общей сложности 16, в СМИ начала распространяться информация о том, что "Будова" не достроит свои дома, потому что все деньги пойдут на залог. Кто бы мог такое распространять, тоже понятно? Нет сомнений, что все это заранее составленный план конкурентной войны и передела рынка, в котором, к сожалению, принимает участие НАБУ на стороне одного из коммерсантов. Неудивительно, что все фигуранты "одесского дела" – политические оппоненты Аднана Кивана или его прямые конкуренты по бизнесу. Мое мнение, что это дело НАБУ традиционно закончится ничем, но репутации страны в очередной раз навредит. Никакие "инвестняни" не убедят инвесторов вкладывать свои деньги туда, где конкуренты свободно оперируют силовиками как частным ресурсом", – подытожил политолог.