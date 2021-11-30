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Голобуцкий: "Одесское дело" НАБУ – банальный инструмент конкурентной войны и передел строительного рынка

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Алексей Голобуцкий: Мое мнение, что это дело НАБУ традиционно закончится ничем, но репутации страны в очередной раз навредит
Алексей Голобуцкий: Мое мнение, что это дело НАБУ традиционно закончится ничем, но репутации страны в очередной раз навредит
Фото: dialog.ua

Все фигуранты "одесского дела" – политические оппоненты одесского застройщика Аднана Кивана или его прямые конкуренты по бизнесу, заявил политолог Алексей Голобуцкий 29 ноября в своем Facebook.

"Когда я говорил, что "одесское дело" НАБУ – банальный инструмент конкурентной войны и передел строительного рынка, я не ошибся. На минувшей неделе в ВАКС избрали залог владельцу одесской строительной компании "Будова" Дмитрию Димарскому в размере 60 млн грн. В суде он заявил, что для оплаты такого залога ему придется закрыть свой 30-летний бизнес и уволить 2 тыс. рабочих. Не этого ли мог добиваться Аднан Киван, чья строительная компания Kadorr – прямой конкурент "Будови", в том числе по выделению земельных участков под застройку в Одессе? Мэр города неоднократно публично заявлял, что Аднан Киван строит ужасные дома и намерен захватить санатории. Последний, в свою очередь, по словам экс-прокурора Одесской области Олега Жученко, уже давно пытался "загнать" Геннадия Труханова, предлагая прокурору $1 млн за подозрение мэру", – написал Голобуцкий.

Он считает, что Киван теперь сделал ставку на НАБУ.

"Примечательно, что еще до того, как НАБУ потребовало многомиллионных залогов фигурантам, а их в общей сложности 16, в СМИ начала распространяться информация о том, что "Будова" не достроит свои дома, потому что все деньги пойдут на залог. Кто бы мог такое распространять, тоже понятно? Нет сомнений, что все это заранее составленный план конкурентной войны и передела рынка, в котором, к сожалению, принимает участие НАБУ на стороне одного из коммерсантов. Неудивительно, что все фигуранты "одесского дела" – политические оппоненты Аднана Кивана или его прямые конкуренты по бизнесу. Мое мнение, что это дело НАБУ традиционно закончится ничем, но репутации страны в очередной раз навредит. Никакие "инвестняни" не убедят инвесторов вкладывать свои деньги туда, где конкуренты свободно оперируют силовиками как частным ресурсом", – подытожил политолог.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4770324803030719

Контекст:

6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала ряд подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение Труханову и еще трем чиновникам в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, участники организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн.

Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего в производстве фигурируют 16 человек, включая известного бизнесмена Владимира Галантерника.

Труханову и другим фигурантам назначили меры пресечения в виде залогов суммами в миллионы и десятки миллионов гривен.

Теги: Одесса, следствие, Геннадий Труханов, застройка, расследование, НАБУ, Аднан Киван, ВАКС
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