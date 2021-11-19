Журналист Иванов заявил, что Киван связан с Асадом

Он сообщил, что сирийский клан Киванов присоединился к правящей партии БААС в 60-х годах прошлого века и это дало семье стремительный взлет. По словам Иванова, представители клана получили ключевые руководящие должности в провинциях Идлиб и Дарайя, а также руководили предприятиями нефтегазовой отрасли. У журналиста есть данные, что в этот период клан Киванов активно курировал схемы контрабанды, продавал оружие и коррумпировал органы власти.

"В Украину Аднан Иван приехал в 80-х как иностранный студент на обучение в одном из университетов Одессы. С 90-х начал заниматься бизнесом, лоббируя интересы своих родственников из Сирии. В частности, Киван фигурирует на "пленках Мельниченко", где упоминается как представитель России и человек, занимающийся поставкой танков в Сирию", – написал Иванов.

По словам журналиста, Кивана и его семью подозревали в связях с режимом сирийского диктатора Башара Асада, так как их семейная корпорация Kivan United Co, согласно отчету арабского центра в Лондоне за 2010 год, контролирует переработку нефти, а также торговлю нефтью и оружием в Сирии.

Иванов написал, что в 90-х Киван вместе с еще одним сирийским бизнесменом – Харесом Юссефом – занимался поставкой металла из Украины. Позже Юссеф создал компанию Hares Group Holding, участвовал в заключении соглашений по поставкам в Сирию украинской военной техники, лоббировал газовые схемы с участием "РосУкрЭнерго", а в 2008-м был непосредственным исполнителем схемы незаконной продажи Парижу скифского золота. По мнению журналиста, "вполне возможно", что поддержка влиятельного Юссефа помогла Аднану закрепиться в Одессе.

Комментируя скандал с увольнением журналистов газеты Kyiv Post, владельцем которой является Киван, Иванов отметил, что газета бизнесмену нужна только для защиты своих интересов.

"Учитывая все указанное, возникает вопрос: зачем Кивану нужна была свободная журналистика? Не для отбеливания ли своей биографии и обретения репутации "международного инвестора"? Если да, стоит ли удивляться тому, что человек, связанный с диктаторским режимом Востока, украинскими коррупционерами и преступностью, так поступил с журналистами?" – заявил автор колонки.