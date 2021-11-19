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Журналист Иванов заявил, что Киван связан с Асадом

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Сергей Иванов: Киван фигурирует на "пленках Мельниченко" как торговец оружием
Сергей Иванов: Киван фигурирует на "пленках Мельниченко" как торговец оружием
Фото: Іванов Сергій / Facebook

Семья украинского бизнесмена сирийского происхождения Аднана Кивана имеет тесные связи с режимом президента Башара Асада в Сирии, утверждает в своем блоге на "Цензор.НЕТ" журналист Сергей Иванов.

Он сообщил, что сирийский клан Киванов присоединился к правящей партии БААС в 60-х годах прошлого века и это дало семье стремительный взлет. По словам Иванова, представители клана получили ключевые руководящие должности в провинциях Идлиб и Дарайя, а также руководили предприятиями нефтегазовой отрасли. У журналиста есть данные, что в этот период клан Киванов активно курировал схемы контрабанды, продавал оружие и коррумпировал органы власти.

"В Украину Аднан Иван приехал в 80-х как иностранный студент на обучение в одном из университетов Одессы. С 90-х начал заниматься бизнесом, лоббируя интересы своих родственников из Сирии. В частности, Киван фигурирует на "пленках Мельниченко", где упоминается как представитель России и человек, занимающийся поставкой танков в Сирию", – написал Иванов.

По словам журналиста, Кивана и его семью подозревали в связях с режимом сирийского диктатора Башара Асада, так как их семейная корпорация Kivan United Co, согласно отчету арабского центра в Лондоне за 2010 год, контролирует переработку нефти, а также торговлю нефтью и оружием в Сирии.

Иванов написал, что в 90-х Киван вместе с еще одним сирийским бизнесменом – Харесом Юссефом – занимался поставкой металла из Украины. Позже Юссеф создал компанию Hares Group Holding, участвовал в заключении соглашений по поставкам в Сирию украинской военной техники, лоббировал газовые схемы с участием "РосУкрЭнерго", а в 2008-м был непосредственным исполнителем схемы незаконной продажи Парижу скифского золота. По мнению журналиста, "вполне возможно", что поддержка влиятельного Юссефа помогла Аднану закрепиться в Одессе.

Комментируя скандал с увольнением журналистов газеты Kyiv Post, владельцем которой является Киван, Иванов отметил, что газета бизнесмену нужна только для защиты своих интересов.

"Учитывая все указанное, возникает вопрос: зачем Кивану нужна была свободная журналистика? Не для отбеливания ли своей биографии и обретения репутации "международного инвестора"? Если да, стоит ли удивляться тому, что человек, связанный с диктаторским режимом Востока, украинскими коррупционерами и преступностью, так поступил с журналистами?" – заявил автор колонки.

Контекст:

Англоязычная газета Kyiv Post была основана в 1995 году, первый владелец – американец Джед Санден – в 2009-м продал издание британско-украинскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Тот, в свою очередь, в 2018 году продал газету Аднану Кивану – одесскому бизнесмену сирийского происхождения и одному из крупнейших застройщиков в Украине.

Киван 8 ноября 2021 года заявил, что газета будет переформатирована. На время перезапуска работу издания приостановят примерно на месяц, сказал он. На сайте издания говорилось, что газета закрывается "немедленно" и "на короткое время".

Коллектив Kyiv Post заявил, что закрытие издания и увольнение редакции – расплата владельца за попытку журналистов сберечь независимость Kyiv Post. По данным главного редактора издания "Украинская правда" Севгиль Мусаевой, проблемы в редакции начались несколько недель назад и якобы связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента. Киван отрицает давление со стороны Офиса президента.

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Украина рискует потерять Kyiv Post "с последствиями". Посольство США в Украине выразило надежду, что Kyiv Post найдет способ продолжить работу.

11 ноября стало известно, что генеральным директором Kyiv Post стал Люк Шенье – гражданин Канады, который более 25 лет является резидентом Украины. В тот же день бывшие сотрудники Kyiv Post объявили, что намерены заниматься новым изданием.

15 ноября бывшие журналисты газеты сообщили о создании нового СМИ.

Теги: Сирия, Башар Асад, бизнес, Аднан Киван, Kyiv Post
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