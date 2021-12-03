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ПОЛИТИКА

Ассоциация городов Украины назвала распространенной практикой решения по земле, из-за которых начали "одесское дело"

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Ассоциация городов Украины подтвердила законность действий Одесского городского совета
Ассоциация городов Украины подтвердила законность действий Одесского городского совета
Фото: depositphotos.com

Ассоциация городов Украины по адвокатскому запросу для подтверждения позиции Одесского городского совета предоставила экспертное заключение по вопросам порядка предоставления земельных участков коммунальной собственности. Об этом идет речь в сообщении на сайте АГУ, опубликованном 1 декабря.

По поводу права городского совета в период с 2016 года по 2019 год передавать в постоянное пользование земельные участки коммунальной собственности коммунальным предприятиям и органам государственной власти в ассоциации написали, что горсовет имел на это правовые основания, в том числе и органам прокуратуры, а также с целевым назначением "для строительства и обслуживания жилых домов". В АГУ сослались на Конституцию и статьи Земельного кодекса Украины.

"В открытых источниках можно найти соответствующую информацию, свидетельствующую, что такая практика достаточно распространена", – подчеркнули авторы заключения.

Также горсовет имел право передавать в аренду земельные участки коммунальной собственности, на которых расположена недвижимость физических или юридических лиц, считают в АГУ.

"Неприменение конкурентной процедуры в виде земельных торгов допускается исключительно в случае, когда земельный участок государственной или коммунальной собственности предоставляется физическим или юридическим лицам в пользование с целью обслуживания и эксплуатации исключительно существующих объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), расположенных на таком земельном участке и принадлежащих на праве собственности указанным лицам", – указано в экспертном заключении.

Такую практику в ассоциации назвали достаточно распространенной и добавили, что примеры таких решений также есть в открытых источниках информации.

Контекст:

6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала ряд подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, участники организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн.

Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего в производстве фигурируют 16 человек, включая известного бизнесмена Владимира Галантерника.

Труханову и другим фигурантам назначили меры пресечения в виде залогов суммами в миллионы и десятки миллионов гривен.

Теги: бюджет, горсовет, Геннадий Труханов, земельный участок, застройка, экспертиза, деньги, Ассоциация городов Украины, имущество
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