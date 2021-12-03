Ассоциация городов Украины назвала распространенной практикой решения по земле, из-за которых начали "одесское дело"

По поводу права городского совета в период с 2016 года по 2019 год передавать в постоянное пользование земельные участки коммунальной собственности коммунальным предприятиям и органам государственной власти в ассоциации написали, что горсовет имел на это правовые основания, в том числе и органам прокуратуры, а также с целевым назначением "для строительства и обслуживания жилых домов". В АГУ сослались на Конституцию и статьи Земельного кодекса Украины.

"В открытых источниках можно найти соответствующую информацию, свидетельствующую, что такая практика достаточно распространена", – подчеркнули авторы заключения.

Также горсовет имел право передавать в аренду земельные участки коммунальной собственности, на которых расположена недвижимость физических или юридических лиц, считают в АГУ.

"Неприменение конкурентной процедуры в виде земельных торгов допускается исключительно в случае, когда земельный участок государственной или коммунальной собственности предоставляется физическим или юридическим лицам в пользование с целью обслуживания и эксплуатации исключительно существующих объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), расположенных на таком земельном участке и принадлежащих на праве собственности указанным лицам", – указано в экспертном заключении.

Такую практику в ассоциации назвали достаточно распространенной и добавили, что примеры таких решений также есть в открытых источниках информации.



