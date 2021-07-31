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Глава Черниговской области: Ненормально, когда в украинских населенных пунктах телесигнал вражеской страны принимается лучше, чем национальный

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Коваленко: Россия и Беларусь влияют на Черниговскую область
Коваленко: Россия и Беларусь влияют на Черниговскую область
Фото: Anna Kovalenko / Facebook

Улучшение качества сигнала украинских телекомпаний в Черниговской области – это вопрос национальной безопасности. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" высказала глава Черниговской областной администрации Анна Коваленко.

"На правительственном уровне мы инициировали рассмотрение вопроса об усилении телевизионного сигнала в пограничных районах Черниговской области, граничащих с РФ и Беларусью. Ненормально, когда в украинских населенных пунктах телесигнал вражеской страны принимается лучше, чем национальный. Постепенно решаем проблему. В этом году усилили, в частности, сигнал Общественного телевидения в Новгород-Северском районе. Но в целом надо ускорить решение этого вопроса. По моему мнению, это проблема не техническая и не телевизионная – она прежде всего касается национальной безопасности", – подчеркнула Коваленко.

Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку. Полный текст интервью

Контекст:

14 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил создание общенациональной многоканальной цифровой телесети, которая будет вещать в том числе на приграничные территории государства.

Вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что часть украинцев, проживающих на приграничных территориях, не имеют возможности бесплатно смотреть украинские каналы. Чтобы решить проблему, планируется создать общенациональную цифровую сеть мультиплекс MX-7. Она "предоставит бесплатный доступ по меньшей мере к 12 цифровым каналам для жителей всей страны, даже в самых отдаленных пунктах", подчеркнул Федоров.

Пресс-служба Офиса президента уточнила, что до конца 2021 года сеть MX-7 должна покрыть не менее 95% территории Украины.

Решение о создании MX-7 Нацсовет по вопросам радиотелевещания принял в 2019 году. Реализовать проект планируют за счет кредита в размере 490 млн грн, который хотят получить под государственные гарантии в рамках программы обеспечения национальной безопасности и обороны.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, телевидение, Украина, Чернигов, Беларусь, Анна Коваленко, безопасность, интервью
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