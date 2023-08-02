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Глава врачебной комиссии в Закарпатской области за деньги помогал оформлять военнообязанным опеку над пожилыми людьми, чтобы получить отсрочку – МВД

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Полицейские задержали председателя военно-врачебной комиссии во время получения неправомерной выгоды, отметили в МВД Украины
Полицейские задержали председателя военно-врачебной комиссии во время получения неправомерной выгоды, отметили в МВД Украины
Фото: Поліція Закарпатської області / Facebook

Полиция Закарпатской области задержала главу военно-врачебной комиссии (ВВК) по подозрению в получении неправомерной выгоды. Об этом 1 августа сообщил пресс-центр МВД Украины.

"По данным следствия, фигурант за денежное вознаграждение способствовал мужчинам призывного возраста в изготовлении медицинских документов, дающих право на отсрочку от мобилизации", – сказано в сообщении.

Отмечается, что речь идет об оформлении опеки над лицом пожилого возраста, которое не способно к самообслуживанию и нуждается в посторонней помощи.

"На основании внесенных служащим ложных сведений потенциальные призывники избегали военной службы. Полицейские задержали председателя военно-врачебной комиссии во время получения неправомерной выгоды. Его поместили в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получении неправомерной выгоды должностным лицом), указали в полиции Закарпатской области в Facebook.

Указывается, что главе ВВК грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

https://www.facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice/posts/pfbid02THYq7btbe9zmqA8RXw8aHzjVrzvBbGj3745zNnFxCfEgJWovriacxL2aSv3p2aLxl

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Контекст:

В ОГПУ проинформировали 1 августа, что правоохранители провели почти 100 санкционированных обысков в Одесской, Закарпатской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской областях и Киеве в рамках расследования в уголовном производстве по фактам организации уклонения от призыва на воинскую службу по мобилизации.

Теги: МВД, полиция, мобилизация, деньги, документы, Закарпатская область, вознаграждение, уголовное производство
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