Глава врачебной комиссии в Закарпатской области за деньги помогал оформлять военнообязанным опеку над пожилыми людьми, чтобы получить отсрочку – МВД

Полицейские задержали председателя военно-врачебной комиссии во время получения неправомерной выгоды, отметили в МВД Украины Фото: Поліція Закарпатської області / Facebook

"По данным следствия, фигурант за денежное вознаграждение способствовал мужчинам призывного возраста в изготовлении медицинских документов, дающих право на отсрочку от мобилизации", – сказано в сообщении.

Отмечается, что речь идет об оформлении опеки над лицом пожилого возраста, которое не способно к самообслуживанию и нуждается в посторонней помощи.

"На основании внесенных служащим ложных сведений потенциальные призывники избегали военной службы. Полицейские задержали председателя военно-врачебной комиссии во время получения неправомерной выгоды. Его поместили в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получении неправомерной выгоды должностным лицом), указали в полиции Закарпатской области в Facebook.

Указывается, что главе ВВК грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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