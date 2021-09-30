Главными вызовами будущего украинцы считают войну с Россией и коррупцию – опрос

Войну с РФ угрозой считают 59% опрошенных в возрасте 18–30 лет, 53% граждан от 31-го до 54 лет и 46% респондентов старше 55 лет.
Коррупцию вызовом для украинцев назвали 54%, 56% и 52% опрошенных соответственно.
Также в первую пятерку основных угроз, по мнению респондентов, вошли продажа земли (44%, 45%, 48%), массовая эмиграция (43%, 43%, 39%) и резкое ухудшение экологии (27%, 28%, 33%).
Опрос проводился с 17 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 5000 респондентов методом "лицом к лицу". Статистическая погрешность для выборочной совокупности в целом с вероятностью 0,95 не превышает 1,41%.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек. Среди погибших более 3 тыс. гражданских.