Главными вызовами будущего украинцы считают войну с Россией и коррупцию – опрос

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Войну с РФ угрозой считают 59% опрошенных в возрасте 18–30 лет, 53% граждан от 31-го до 54 лет и 46% респондентов старше 55 лет.

Коррупцию вызовом для украинцев назвали 54%, 56% и 52% опрошенных соответственно.

Также в первую пятерку основных угроз, по мнению респондентов, вошли продажа земли (44%, 45%, 48%), массовая эмиграция (43%, 43%, 39%) и резкое ухудшение экологии (27%, 28%, 33%).

Опрос проводился с 17 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 5000 респондентов методом "лицом к лицу". Статистическая погрешность для выборочной совокупности в целом с вероятностью 0,95 не превышает 1,41%.