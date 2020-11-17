Главред "Фактов" Швец: Я был дома у тещи и сказал: "Сейчас я набираю телефон нашей квартиры – трубку поднимает грабитель и отвечает". Позвонил. Мне ответили: "Да, мы сейчас уже заканчиваем"

Журналист, основатель и бессменный главный редактор всеукраинской газеты и сайта "Факты" Александр Швец в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как обокрали его квартиру.

"Это такая история... Че это ты вдруг вспомнил? Аж вспоминать не хочется. Вспомню. Это как в детективе. Когда я был в первом браке, у нас только родилась доця, мы приехали к теще на Печерск. И я говорю: "Смотрите. Недавно прочитал детектив. Вот сейчас я набираю телефон нашей квартиры – трубку поднимает грабитель и отвечает". Ну, шучу, конечно. Набираю телефон – и грабитель отвечает. Говорит: "Да-да, мы сейчас уже заканчиваем", – сказал Швец.

Он отметил, что после этого звонка с женой и дочерью поехал домой.

"Приезжаем. Дверь выбита. У нас там ничего не было. Это вскоре было после того, как я начал работать в "Вечерке". Да, там было все поломано. Детская кроватка была истоптана сапогами какими-то, были украдены начатые духи и книги. Для меня книги... И Булгаков был украден", – добавил журналист.

По словам Швеца, вернуть украденные книги ему не удалось, хотя грабителей нашли.

"Приехал [в отделение милиции] – сидят грабители. И мне говорит следователь: "Вы можете задать им несколько вопросов". Я говорю: "Книги где?" Они говорят: "Мы не успели ни продать – ничего. У нас забрали". Да. Самое интересное было то, что потом, когда это дело передали в Московский отдел милиции и я приехал туда забирать свои книги... Они сказали: "Забрали милиционеры". И [тогдашняя начальник следственного управления киевской милиции Валентина] Поленова позвонила – говорит: "Езжай забери свои книги и еще что-то". Я приехал, и узнаваемый запах духов встретил меня в коридоре. А когда я зашел в отдел и спросил, где изъятые у преступников книги, "отдайте мне мои книги", мне виновато ответили: "Вы знаете, их уже нет. Но зато вы можете выбрать любые другие". И завели меня в комнату, где огромное количество таких книг лежало... И сказали: "Берите любые", – рассказал он.

Швец подчеркнул, что не взял тогда ни одной книги.

"Я представил, что это точно так же украденные ворами. И потом украденные милиционерами книги у тех, кто об этих книгах мечтал всю жизнь, сейчас я заберу у них – и они останутся без этих книг. Я не взял ни одной", – резюмировал он.

Интервью со Швецом выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00.

Швец родился 4 июня 1955 года в Хабаровском крае тогдашней РСФСР. Он самый младший из семи детей в семье. В 1961 году умерла мать Швеца. Через год семья переехала в Киев. Он попал в интернат.

В 1982 году Швец окончил факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко, после чего 10 лет работал в газете "Вечерний Киев". В 1992–1994 годах был главредом газеты "Киевские ведомости", затем еще три года – главным редактором "Всеукраинских ведомостей".

В 1997 году основал ежедневную газету "Факты и комментарии" ("Факты"), которая на пике популярности издавалась двухмиллионным тиражом. В 2018 году "Факты" начали выходить в формате еженедельника. До 2016 года владельцем газеты была компания EastOne Group Виктора Пинчука, но потом бизнесмен решил продать издание и Швец выкупил газету.