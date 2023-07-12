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Голосования в ВР по легализации медицинского каннабиса сегодня не будет – нардеп

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Законопроект, разрешающий использование растений конопли в медицинских целях, зарегистрирован в июне 2022 года
Законопроект, разрешающий использование растений конопли в медицинских целях, зарегистрирован в июне 2022 года
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховная Рада не планирует 12 июля рассматривать правительственный законопроект №7457 о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis). Об этом народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил 12 июля в Telegram.

"Многие СМИ вышли с новостью, что сегодня уже голосование по медицинскому каннабису. Очень благодарны за позицию и поддержку, но маленький нюанс: не сегодня. Но скоро будет", – написал Железняк.

28 июня за необходимость легализации медицинского каннабиса в Украине выступил президент Украины Владимир Зеленский.

"Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или необычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны, подчеркнул Зеленский. В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса. Соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", – сказал он, обращаясь к Верховной Раде по случаю Дня Конституции.

Контекст:

Верховная Рада несколько раз пыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса. Парламент прошлого созыва не успел рассмотреть законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей (его зарегистрировали 20 мая 2019 года, включили в повестку дня 6 июня, но так и не вынесли на голосование).

Еще один законопроект о легализации медицинского каннабиса рассматривала Рада девятого созыва. Летом 2021 года его внес Зеленский, а потом Рада провалила голосование в первом чтении и отправила инициативу на доработку.

7 июля 2022 года Кабинет Министров Украины поддержал законопроект "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны".

10 июня 2022 года соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Однако с тех пор законопроект так и не дошел до голосования в парламенте.

Теги: Верховная Рада, марихуана, голосование, Ярослав Железняк
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