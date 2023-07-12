Голосования в ВР по легализации медицинского каннабиса сегодня не будет – нардеп

"Многие СМИ вышли с новостью, что сегодня уже голосование по медицинскому каннабису. Очень благодарны за позицию и поддержку, но маленький нюанс: не сегодня. Но скоро будет", – написал Железняк.
28 июня за необходимость легализации медицинского каннабиса в Украине выступил президент Украины Владимир Зеленский.
"Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или необычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны, подчеркнул Зеленский. В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса. Соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", – сказал он, обращаясь к Верховной Раде по случаю Дня Конституции.
Верховная Рада несколько раз пыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса. Парламент прошлого созыва не успел рассмотреть законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей (его зарегистрировали 20 мая 2019 года, включили в повестку дня 6 июня, но так и не вынесли на голосование).
Еще один законопроект о легализации медицинского каннабиса рассматривала Рада девятого созыва. Летом 2021 года его внес Зеленский, а потом Рада провалила голосование в первом чтении и отправила инициативу на доработку.
7 июля 2022 года Кабинет Министров Украины поддержал законопроект "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны".
10 июня 2022 года соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Однако с тех пор законопроект так и не дошел до голосования в парламенте.