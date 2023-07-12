Голосования в ВР по легализации медицинского каннабиса сегодня не будет – нардеп

"Многие СМИ вышли с новостью, что сегодня уже голосование по медицинскому каннабису. Очень благодарны за позицию и поддержку, но маленький нюанс: не сегодня. Но скоро будет", – написал Железняк.

28 июня за необходимость легализации медицинского каннабиса в Украине выступил президент Украины Владимир Зеленский.

"Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или необычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны, подчеркнул Зеленский. В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса. Соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", – сказал он, обращаясь к Верховной Раде по случаю Дня Конституции.