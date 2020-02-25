Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Государственный музей Аушвиц-Биркенау осудил сериал "Охотники" за свободную трактовку событий в нацистских лагерях

Представители Государственного музея Аушвиц-Биркенау раскритиковали сценарий американского сериала "Охотники" за произвольную трактовку событий, происходящих в концентрационных лагерях во время Второй мировой войны.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
79-летний Аль Пачино сыграл в фильме "Охотники" главную роль
79-летний Аль Пачино сыграл в фильме "Охотники" главную роль
Фото: ЕРА

Государственный музей Аушвиц-Биркенау опубликовал на персональной странице в Twitter заявление, в котором подверг критике сценарий американского сериала "Охотники", главную роль в котором сыграл 79-летний актер Аль Пачино.

В релизе сериала говорится, что сюжет основан на реальных событиях, происходящих в Нью-Йорке в 1977 году. Герои сериала – охотники на нацистских офицеров – должны предотвратить создание в США Третьего рейха.

Представители музея назвали сериал "опасной глупостью и карикатурой" событий, которые задокументированы благодаря свидетельствам людей, выживших в концентрационных лагерях.

"Освенцим был полон ужасной боли и страданий, зафиксированных в отчетах выживших. Мы чтим жертв, сохраняя фактическую точность", – говорится в сообщении.

Представители музея, отвечая на комментарии пользователей, заявили, что сценаристы фильма не обращались к ним за консультацией, чтобы сохранить достоверность исторических событий.

Музей подчеркнул, что он допускает вольную трактовку в случае, если бы выдуманные события развивались в выдуманном месте.

"Но если вы используете реальное место, уважайте его историю и страдания его жертв", – говорится в комментарии.

Государственный музей Аушвиц-Биркенау расположен в польском городе Освенцим. Он включает в себя три концентрационных лагеря. Одной из задач музея является проведение исследований причин возникновения Холокоста при нацистском режиме.

В 1979 году музей был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно музей посещает около миллиона туристов со всего мира.

Теги: Освенцим, Аль Пачино
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Go-A отказалась от перевода песни "Соловей" на английский язык ради "Евровидения"
Go-A отказалась от перевода песни "Соловей" на английский язык ради "Евровидения"
В Украине отменили спектакли с участием российского актера Михаила Полицеймако
В Украине отменили спектакли с участием российского актера Михаила Полицеймако
Никитюк показала тело в купальнике под водой
Никитюк показала тело в купальнике под водой
  "Дай бог, чтобы ты своего сына так любила, чтобы ты не узнала такого горя, как я". Успенская поскандалила с Собчак
  "Дай бог, чтобы ты своего сына так любила, чтобы ты не узнала такого горя, как я". Успенская поскандалила с Собчак
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS