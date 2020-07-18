ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в Украине

В течение субботы, 18 июля, сильные дожди ожидаются в Карпатах и Закарпатье, а также на востоке Украины.

В субботу, 18 июля, в некоторых регионах Украины ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 18 июля в западных областях, ночью также в Донецкой и Луганской областях, – грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с, днем в Карпатах и Закарпатье значительные дожди", – сказано в предупреждении.

В результате дождей 18–20 июля на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровня воды на 0,2–1 м. "Возможен выход воды на отдельные участки речных пойм без других негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", – заявили в Гидрометцентре.

Гидрометцентр также сообщил, что в Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и Крыму будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.