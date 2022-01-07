ГСЧС Украины перешла на усиленный режим работы

Всего на территории Украины на круглосуточном дежурстве находятся более 7000 человек личного состава ГСЧС Фото: ДСНС України / Facebook

"В период празднования Рождества Христова Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обеспечивает защиту населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий в усиленном режиме", – говорится в сообщении.

С 9.00 7 января до 9.00 10 января осуществляется усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности. Особое внимание будет уделяться объектам с массовым нахождением людей, где будут проводиться праздничные мероприятия.

Всего на территории Украины на круглосуточном дежурстве находятся более 7000 человек личного состава и 2000 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, в том числе четыре самолета и пять вертолетов.