Харьковская область второй день подряд выбивается в лидеры по количеству заболевших COVID-19 за сутки

Харьковская область опережает другие регионы Украины по темпам распространения коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 10 жителей региона.

В Харьковской области за последние сутки зарегистрировали 1074 случая коронавируса, наибольшее количество подтвержденных случаев в областях Украины. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины за 7 ноября.

Харьковская область второй день подряд опережает другие регионы Украины по темпам распространения коронавирусной инфекции. Так, 6 ноября в области у 1008 человек подтвердили COVID-19.

За прошедшие сутки COVID-19 унес жизни 10 жителей Харьковской области.

В Украине за прошлые сутки подтверждено 9397 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 460 331 случай COVID-19, 206 866 пациентов выздоровели, 8450 человек умерли.