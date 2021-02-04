Харьковская полиция закрыла уголовное дело о пытках детей на съемках фильма "Дау"

Харьковские следователи закрыли уголовное производство по возможному факту пыток детей, которых брали из дома малыша для съемок фильма "Дау". Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Сотрудники полиции пришли к выводу, что в действиях лиц, занимавшихся организацией и проведением съемок фильма "Дау. Дегенерация" с участием малолетних детей в Харькове, отсутствуют признаки уголовных преступлений.
Отмечается, что следователи допрашивали директора детского дома, воспитанники которого участвовали в съемках, медсестер, сопровождавших младенцев, других работников учреждения, а также представителей творческой группы, работавших над созданием фильма.
Следователи также установили, что в фильме нет пропаганды насилия и жестокости. Вынесено постановление о закрытии уголовного производства.
Скандал вокруг фильма "Дау. Дегенерация" Хржановского разгорелся после того, как эксперт по детской нейропсихологии Елена Самойленко сообщила 20 апреля в Facebook о возможном насилии над детьми во время съемок.
22 апреля 2020 года прокуратура Харьковской области зарегистрировала уголовные производства по фактам возможных пыток во время съемок фильма. Производства были открыты по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины.
По информации правоохранителей, несовершеннолетним, которые, вероятно, являются сиротами, во время съемок были причинены физическая боль или моральные страдания.
Представители компании "Феномен-Украина", которая занималась съемками проекта на территории Украины, в письме на имя детского омбудсмена Украины Николая Кулебы заявили, что во время съемочного процесса присутствовали опекуны детей, а все действия были согласованы с органами опеки.
"Дау. Дегенерация" – один из серии фильмов о советском физике, нобелевском лауреате Льве Ландау. Фильм снимали на протяжении 2008–2011 годов, съемки проходили в том числе в Харькове. Режиссер фильма – россиянин Илья Хржановский, сейчас он является художественным руководителем Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.