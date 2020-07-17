The Telegraph извинился перед Хржановским за статью о пытках детей во время съемок "Дау"

Британское издание The Telegraph признало, что российский режиссер Илья Хржановский не вел себя во время съемок так, как было указано в статье, опубликованной 23 апреля. Режиссеру выплатят компенсацию.

Британское издание The Telegraph удалило статью о якобы пытках детей во время съемок проекта "Дау" в Харькове, информация об этом была опубликована на сайте The Telegraph 10 июля.

Статья появилась на сайте 23 апреля под заголовком "Украинская прокуратура расследует проект фильма "Дау" в связи с предполагаемыми пытками детей".

"В статье речь шла о том, что прокуроры в Харькове открыли уголовное дело по обвинению в жестоком обращении с детьми во время съемок фильма, а также "принуждении" и сексуальном насилии. Это было основано на заявлении прокуратуры Харьковской области Украины. Подразумевалось, что господин Хржановский подозревался на разумных основаниях. Мы признаем, что он не вел себя так, как указано в нашей статье, и приносим извинения господину Хржановскому", – отмечено в сообщении.

В заявлении сказано, что режиссер не вел себя так, как было указано в статье.

"Мы договорились возместить Хржановскому ущерб, который он пожертвует кампании против антисемитизма, и его расходы", – отметили в редакции издания.

Скандал вокруг фильма "Дау. Дегенерация" Хржановского разгорелся после того, как эксперт по детской нейропсихологии Елена Самойленко сообщила 20 апреля в Facebook о возможном насилии над детьми во время съемок.



22 апреля 2020 года прокуратура Харьковской области зарегистрировала уголовные производства по фактам возможных пыток во время съемок фильма. По информации правоохранителей, несовершеннолетним, которые, вероятно, являются сиротами, во время съемок были причинены физическая боль или моральные страдания.



Представители компании "Феномен-Украина", которая занималась съемками проекта на территории Украины, в письме на имя детского омбудсмена Украины Николая Кулебы заявили, что во время съемочного процесса присутствовали опекуны детей, а все действия были согласованы с органами опеки, пишет "Главком".

"Дау. Дегенерация" – один из серии фильмов о советском физике, нобелевском лауреате Льве Ландау. Фильм снимали на протяжении 2008–2011 годов, съемки проходили в том числе в Харькове.