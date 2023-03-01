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ОБЩЕСТВО

Харьковский горсовет переименовал школу №11 в честь Даниила Дидыка

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Даниил Дидык погиб восемь лет назад
Даниил Дидык погиб восемь лет назад
Фото: Андрій Дідік / Facebook

Харьковский городской совет на внеочередной сессии 28 февраля поддержал решение о переименовании школы №11 в честь погибшего в результате теракта в 2015 году Даниила Дидыка.

Об этом проинформировал сайт горсовета. 

Также школу перепрофилировали в лицей. 

Как заявил мэр Харькова Игорь Терехов, решение приняли, чтобы почтить память погибшего подростка, учившегося в этой школе, и чтобы привести тип учебного учреждения в соответствие требованиям законодательства (речь о перепрофилировании в лицей). 

"На прошлой сессии я поручил присвоить школе №11 имя Даниила Дидыка и поставить точку во всех разговорах на эту тему. Сама война поставила эту точку", – отметил Терехов. 

Журналист, музыкант и писатель Руслан Горовой, который в 2019 году основал в честь Дидыка проект "Так работает память", написал в Facebook, что переименование школы – "показательная история длиной в восемь лет". 

"Она не только о памяти героя, она о нашем обществе. Она о красных директорах-самодурах, чиновниках разных рангов, живущих по принципу "ничего не делай – и ни за что не будешь отвечать", лжецах-депутатах, которые в глаза родителям рассказывали, что "щас решаем", а потом писали в FB: "ну я же не Господь Бог!" И в то же время это история о тех, кто годами двигал эту тему, потому что понимал, что когда в стране убивают детей, это нельзя попускать и забывать. О тех, кто не терпел лжи и кощунства, кто четко, день за днем доносил важность сохранения памяти о парне, которого убили только за то, что он был украинцем", – подчеркнул он. 

https://www.facebook.com/gorovyi.ruslan/posts/pfbid0BZfkDgoCV2F2yeV1hkXzKedYwQDqBNtFGCbryKzfrEyZsXUzBxN5zKJZQB9ppHdQl

По словам Горового, о Дидыке написано более 150 песен – "и пишутся новые". В частности, 1 июня 2021 года клип, посвященный Дидыку, презентовали "Океан Ельзи" и alyona alyona. В том же году года харьковский художник Андрей Пальваль создал в городе Висбаден в Германии мурал с изображением Дидыка. Тарас Петриненко в 2022-м посвятил погибшему харьковчанину песню "Самотній птах"

Контекст:

15-летний Даниил Дидык погиб вследствие теракта в Харькове в 2015 году,

22 февраля 2015 года недалеко от Дворца спорта в Харькове в момент формирования колонны проукраинских активистов прогремел взрыв. Полиция квалифицировала событие как теракт. В результате взрыва погибло четыре человека, среди них – 15-летний Даниил Дидык. Подросток получил черепно-мозговую травму во время теракта и скончался в больнице 23 февраля

Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, приговоренных к пожизненному заключению за организацию теракта, в 2019 году выдали России в рамках обмена удерживаемыми лицами. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, теракт, Харьков, горсовет, Игорь Терехов, школы, переименование, Даниил Дидык
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