Харьковский горсовет переименовал школу №11 в честь Даниила Дидыка

Об этом проинформировал сайт горсовета.

Также школу перепрофилировали в лицей.

Как заявил мэр Харькова Игорь Терехов, решение приняли, чтобы почтить память погибшего подростка, учившегося в этой школе, и чтобы привести тип учебного учреждения в соответствие требованиям законодательства (речь о перепрофилировании в лицей).

"На прошлой сессии я поручил присвоить школе №11 имя Даниила Дидыка и поставить точку во всех разговорах на эту тему. Сама война поставила эту точку", – отметил Терехов.

Журналист, музыкант и писатель Руслан Горовой, который в 2019 году основал в честь Дидыка проект "Так работает память", написал в Facebook, что переименование школы – "показательная история длиной в восемь лет".

"Она не только о памяти героя, она о нашем обществе. Она о красных директорах-самодурах, чиновниках разных рангов, живущих по принципу "ничего не делай – и ни за что не будешь отвечать", лжецах-депутатах, которые в глаза родителям рассказывали, что "щас решаем", а потом писали в FB: "ну я же не Господь Бог!" И в то же время это история о тех, кто годами двигал эту тему, потому что понимал, что когда в стране убивают детей, это нельзя попускать и забывать. О тех, кто не терпел лжи и кощунства, кто четко, день за днем доносил важность сохранения памяти о парне, которого убили только за то, что он был украинцем", – подчеркнул он.

По словам Горового, о Дидыке написано более 150 песен – "и пишутся новые". В частности, 1 июня 2021 года клип, посвященный Дидыку, презентовали "Океан Ельзи" и alyona alyona. В том же году года харьковский художник Андрей Пальваль создал в городе Висбаден в Германии мурал с изображением Дидыка. Тарас Петриненко в 2022-м посвятил погибшему харьковчанину песню "Самотній птах".