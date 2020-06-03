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Хржановский: К нам приехали из СБУ и говорят: "Если вы печатаете так хорошо советские деньги, то вы наверняка печатаете доллары, евро и гривны"

Российский режиссер Илья Хржановский в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что во время создания фильма "Дау" участники съемок в Харькове использовали советские рубли даже вне камер.

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Хржановский: Мы печатали советские деньги
Хржановский: Мы печатали советские деньги
Фото: ЕРА

Российский режиссер Илья Хржановский сообщил в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, что во время съемок фильма "Дау" в Харькове к съемочной группе обращались представители Службы безопасности Украины.

"В этой декорации в течение больше чем двух лет жили и работали люди, которые не были актерами, а просто умели делать то или иное. Например, они были дворниками, поварами, уборщицами, лаборантами, учеными, заведующими лабораториями, администрацией, чекистами. То есть это была полная модель некой жизни, в которой был оборот рублей советских. Мы печатали советские деньги. К нам в какой-то момент приехали из СБУ и говорят: "Ага, значит, если вы печатаете так хорошо советские деньги, то вы наверняка печатаете доллары, евро и гривны", – рассказал режиссер.

По его словам, в ходе съемок фильма люди, участвовавшие в процессе его создания, получали зарплату в советских рублях и тратили их на съемочной площадке – замкнутой декорации площадью 13 тыс. м².

"Например, в магазине все продукты эти были переупакованы в историческую упаковку, расплачивались рублями, блюда соответствовали истории, костюмы шили из материалов, которые могли быть только в то время. Радио передавало передачи, телевидение показывало фильмы того времени, когда оно уже появилось чуть позже. То есть вы оказывались внутри такого модуля советской жизни", – объяснил Хржановский.

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Проект "Дау" включает 14 фильмов, производство которых началось в 2008 году. Съемки проходили в Харькове, где авторы кинопроекта в точности реконструировали быт, социально-культурную и политическую жизнь СССР в первой половине ХХ века, в частности построили большую декорацию в виде научно-исследовательского института. В фильме снимались несколько сотен человек, в том числе основатель издания "ГОРДОН", журналист Дмитрий Гордон, экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, политики Нестор Шуфрич и Михаил Добкин и другие известные люди.

В основе киноцикла – мемуары Конкордии Дробанцевой, жены выдающегося советского физика, лауреата Нобелевской премии 1962 года Льва Ландау.

Хржановский родился в России, но в 2009 году уехал из страны. Член Европейской академии киноискусств. В Украине кинорежиссер прожил пять лет. Сейчас живет в Лондоне.

В 2019 году премьерные показы кинопроекта "Дау" в Париже собрали многочисленную зрительскую аудиторию (более 40 тыс. человек). При этом картины запрещены к показу на территории России. В марте 2014 года Хржановский подписал письмо коллегам из Украины, в котором осудил российскую военную интервенцию.

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