Из-за ливня и града в парке "Тузловские лиманы" в Одесской области погибло около 300 птиц, в том числе редкие виды

Во время подсчета погибших из-за непогоды птиц в парке "Тузловские лиманы" в Одесской области были обнаружены ибисы, ходулочники, шилоклювки и другие.

Один из двух аистов, которых подобрала местная жительница, выжил Фото: Ivan Rusev / Facebook

Вечером 31 июля в Татарбунарском районе Одесской области прошел ливень с градом, в результате чего в национальном природном парке "Тузловские лиманы" погибло около 300 птиц. Об этом 7 августа на своей странице в Facebook заявил замдиректора нацпарка Иван Русев.

По его словам, из-за непогоды погибли 11 аистов, 32 кулика чибиса, 10 куликов фифи, три сизоворонки, сотни скворцов, более 50 мелких воробьиных птиц (желтые и белые трясогузки), камышовые овсянки, усатые синицы, утки с молодым выводком.

"С учетом того факта, что в первые несколько дней погибших и раненых птиц ловили и съедали пернатые и наземные хищники, можно предположить, что число погибших птиц только на маленьком участке поймы речки Хаджидер – не менее 300", – отметил Русев.

Один из двух аистов, которых подобрала местная жительница, выжил. Однако он ослеп от ударов градин и у него немного нарушена координация. Сейчас птица находится на реабилитации.

Во время подсчета погибших пернатых в том числе были обнаружены и редкие виды: ибисы, ходулочники, шилоклювки и другие.