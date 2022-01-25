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Известные одесситы заявили о недопустимости застройки территории Одесского завода шампанских вин

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Главное здание завода и арка на въезде памятники архитектуры и градостроительства местного значения
Главное здание завода и арка на въезде – памятники архитектуры и градостроительства местного значения
Фото: od24.info

Культурные и общественные деятели Одессы заявили о намерении защищать Центр современного искусства и культуры на территории Одесского завода шампанских вин, об этом они заявили в открытом обращении к Фонду государственного имущества Украины, Министерству культуры и информационной политики Украины, Одесскому городскому совету и облсовету. Текст обращения опубликовал в своем Facebook член президентского совета общественной организации "Всемирный клуб одесситов" Евгений Деменюк.

В письме отмечается, что на 1 февраля запланирован конкурс по приватизации помещений Одесского завода шампанских вин, который инициировал Фондом государственного имущества.

"Полностью понимая стремление государства в лице ФГИ решить вопрос собственности завода, хотим напомнить всем сторонам процесса, что в комплекс Одесского завода шампанских вин входят известные исторические здания, являющиеся памятниками архитектуры, и создающие охранную зону на территории завода. Здесь реализуется масштабный проект по преобразованию бывших производственных цехов и других помещений в Музей современного искусства и новый культурный институт, цель которого – развитие современной культурной политики Одессы и Украины. Здесь уже находится Музей современного искусства Одессы, который в течение 14 лет является одним из самых значительных культурных объектов Украины, и молодежный Центр экспериментального искусства Museon. В рамках этого культурного пространства, на основании договора аренды, который действителен до 2035 года, строятся пространства для театральных представлений и перформансов, выставок и экспозиций, художественных мастерских и образовательных аудиторий", – сказано в обращении. 

Авторы подчеркивают, что главное – это открытое место для отдыха и культурного досуга всех одесситов и гостей города, без которого невозможно будет представить ни один туристический гид или экскурсионный маршрут.

"Мы оставляем за собой право отстаивать свою позицию любым законным способом и противостоять любым попыткам украсть у Одессы и жителей города эту территорию и будущий Центр современного искусства и культуры", – говорится в письме.

Подписанты заявили, что Одесса будет "сопротивляться любым попыткам и стремлениям превратить историческое здание и территорию охранной зоны в очередную строительную площадку с целью постройки здесь еще одного бизнес-центра или комплекса элитного жилья".

"Единственное возможное элитное назначение этого памятника архитектуры – дальнейшее развитие первого культурного хаба на всем украинском Юге и одного из самых больших в Украине", – считают они. 

Одесситы призвали Фонд госимущества внимательно отнестись к каждому участнику будущего конкурса и его целям.

"Мы поддерживаем позицию Фонда государственного имущества Украины, который включил в обязательные условия выкупа этого объекта выполнение условий действующего до 2035 года договора аренды всего имущественного комплекса и сохранение на территории завода Музея современного искусства Одессы и других культурных заведений", – добавили они.

Минкульт авторы письма просят до конкурса оценить перспективы приватизации этого объекта.

"Также просим рассмотреть возможность включения проекта по созданию на территории Одесского завода шампанских вин Центра современного искусства и культуры в программу "Большая реставрация", которая будет гарантией сохранения исторического наследия Одессы, реновации и ревитализации имущественного комплекса завода именно в качестве крупного культурного и художественного центра", – сказано в обращении.

Среди подписантов – руководство общественной организации "Всемирный клуб одесситов", директора музеев и театров, искусствоведы, художники, актеры, преподаватели вузов, представители духовенства и другие известные жители города.

https://www.facebook.com/eugene.demenok/posts/10215830356390574

Контекст:

Фонд государственного имущества Украины выставит на продажу Одесский завод шампанских вин по стартовой цене в 87,4 млн грн. На аукцион фонд выставит 35 объектов недвижимости Одесского завода шампанских вин, в частности главный корпус завода площадью 6,3 тыс. м², склады, котельные помещения, винные хранилища, резервуар в Одессе. Главное здание завода и арка на въезде – памятники архитектуры и градостроительства местного значения.

В ноябре 2021 года одесское издание "Думская" писало, что в здание завода на Французском бульваре переедет Музей современного искусства Одессы. До того планировалось, что общественная организация "Институт развития Одессы" и галерист Марат Гельман откроют в нем Дом художника, "творческий хаб для авторов со всей Украины и из других стран", и разместят 50 мастерских, которые в выходные дни будут превращаться в выставочное пространство.

Теги: Одесса, недвижимость, культура, аукцион, Фонд госимущества, приватизация, госимущество, обращение, письмо, Одесский завод шампанских вин
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