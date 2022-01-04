Фонд госимущества выставляет на продажу Одесский завод шампанских вин

На аукцион фонд выставит 35 объектов недвижимости Одесского завода шампанских вин, в частности главный корпус завода площадью 6,3 тыс. м², склады, котельные помещения, винные хранилища, резервуар в Одессе. Главное здание завода и арка на въезде – памятники архитектуры и градостроительства местного значения.

Кроме того, в имущественный комплекс завода входят 803 единицы оборудования и семь транспортных средств.

Земельный участок на Французском бульваре, где расположен завод, составляет 3,6 га.

Согласно документации ФГИУ, просроченная кредиторская задолженность Одесского завода шампанских вин отсутствует.

Одно из условий приватизации – обеспечить сохранность видов деятельности по производству виноградных вин в течение трех лет.

Пресс-служба ведомства отметила в Facebook, что завод – одно из старейших предприятий страны. "Именно здесь в 1899 году началась история производства игристого вина в Украине", – говорится в сообщении.

За более чем 100 лет существования производство вина на Одесском заводе несколько раз прекращали, в последний раз это произошло в 2018 году.

Мощности завода еще с 1992 года переданы в аренду частному акционерному обществу "Одесский завод шампанских вин".

В ноябре 2021 года одесское издание "Думская" писало, что в здание завода на Французском бульваре переедет Музей современного искусства Одессы. До того планировалось, что общественная организация "Институт развития Одессы" и галерист Марат Гельман откроют в нем Дом художника, "творческий хаб для авторов со всей Украины и из других стран", и разместят 50 мастерских, которые в выходные дни будут превращаться в выставочное пространство.