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Фонд госимущества выставляет на продажу Одесский завод шампанских вин

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Главный корпус и арка на въезде на территорию завода памятники архитектуры
Главный корпус и арка на въезде на территорию завода – памятники архитектуры
Фото: privatization.gov.ua

Фонд государственного имущества Украины выставит на продажу Одесский завод шампанских вин по стартовой цене в 87,4 млн грн. Аукцион назначен на 1 февраля, сообщает пресс-служба ФГИ.

На аукцион фонд выставит 35 объектов недвижимости Одесского завода шампанских вин, в частности главный корпус завода площадью 6,3 тыс. м², склады, котельные помещения, винные хранилища, резервуар в Одессе. Главное здание завода и арка на въезде – памятники архитектуры и градостроительства местного значения.

Кроме того, в имущественный комплекс завода входят 803 единицы оборудования и семь транспортных средств.

Земельный участок на Французском бульваре, где расположен завод, составляет 3,6 га.

Согласно документации ФГИУ, просроченная кредиторская задолженность Одесского завода шампанских вин отсутствует.

Одно из условий приватизации – обеспечить сохранность видов деятельности по производству виноградных вин в течение трех лет.

Пресс-служба ведомства отметила в Facebook, что завод – одно из старейших предприятий страны. "Именно здесь в 1899 году началась история производства игристого вина в Украине", – говорится в сообщении.

За более чем 100 лет существования производство вина на Одесском заводе несколько раз прекращали, в последний раз это произошло в 2018 году.

Мощности завода еще с 1992 года переданы в аренду частному акционерному обществу "Одесский завод шампанских вин".

https://www.facebook.com/spfu.gov.ua/posts/4907069335982144

В ноябре 2021 года одесское издание "Думская" писало, что в здание завода на Французском бульваре переедет Музей современного искусства Одессы. До того планировалось, что общественная организация "Институт развития Одессы" и галерист Марат Гельман откроют в нем Дом художника, "творческий хаб для авторов со всей Украины и из других стран", и разместят 50 мастерских, которые в выходные дни будут превращаться в выставочное пространство.

Контекст:

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Как объяснили на специализированном сайте, к объектам малой приватизации относятся государственные предприятия, стоимость которых не превышает 250 млн грн. Такие объекты продаются только через аукционы ProZorro. Предприятия дороже 250 млн грн относятся к объектам большой приватизации, для их продажи привлекают советников (чаще всего это крупные консалтинговые, аудиторские и инвестиционные компании).

17 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий.

Большую приватизацию в Украине приостановили в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.

В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Доходы госбюджета от приватизации в 2021 году составили 5,07 млрд грн.

Теги: Одесса, недвижимость, аукцион, Фонд госимущества, вино, приватизация, виноделие, имущество, продажа
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