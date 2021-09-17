Французские производители шампанского согласились на требование РФ называть его "игристым" и возобновили поставки – The Times

Теперь "шампанским" в РФ будут называть только вина, произведенные в России и оккупированном Крыму Фото: depositphotos.com

По информации французской редакции издания, группа лоббистов отрасли, Champagne Interprofessional Committee (Комитет вин Шампани), отказалась от бойкота, объявленного в июле после подписанного президентом Владимиром Путиным закона, ограничивающего использование слова "шампанское" на этикетках исключительно игристыми винами российского производства.

Теперь Moet&Chandon, Veuve Clicquot, Dom Perignon и другие бренды из региона Шампань будут обязаны наклеивать на обратную сторону своих бутылок русскоязычную этикетку, определяющую содержимое только как "игристое вино". В то же время, "местный продукт, который в основном производится промышленным способом с использованием впрыскиваемого газа, будет маркирован как шампанское", отмечает издание.

Комитет вин Шампани заявил, что хочет уладить спор и не обращаться во Всемирную торговую организацию. "Мы будем подчиняться новому закону. Речь идет о том, чтобы не наказывать российских клиентов и потребителей по мере приближения праздничного сезона", – сказал председатель комитета Жан-Мари Барильер.

Барильер, который также является председателем Союза шампанских домов, отметил, что призыв к бойкоту экспорта в Россию ранее был поддержан 95% французских производителей. Он добавил, что российский рынок, составляющий всего 0,5% мировых продаж шампанского, невелик, но он важен для престижа и потому, что россияне импортировали самые дорогие сорта.

The Times обращает внимание, что российское законодательство, очевидно, было изменено в пользу близких к Путину предпринимателей Бориса Титова и Юрия Ковальчука, имеющих винодельческий бизнес. Титову принадлежит крупнейший производитель шампанского в РФ – "Абрау-Дюрсо", чьи акции резко выросли после подписания закона. Ковальчук контролирует предприятие "Новый свет" в аннексированном Крыму.